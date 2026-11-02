10eLotto, Latina in estasi: gioca 4 euro e vince mezzo milione

Latina, 2 novembre 2026 – Una giocata da appena 4 euro si trasforma in una vincita da 500mila euro . È quanto accaduto a Latina nel concorso del 10eLotto di venerdì 30 ottobre 2026 , dove è stato centrato uno dei premi più consistenti del fine settimana.

Come riporta Agipronews, la vincita è stata registrata presso un punto vendita situato in largo Bernardo Borretti, grazie a un 9 Doppio Oro. Il giocatore ha indovinato la combinazione composta dai numeri 4, 21, 24, 51, 58, 70, 78, 79 e 82, ottenendo così il premio da mezzo milione di euro.