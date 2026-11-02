LA VINCITA
10eLotto, Latina in estasi: gioca 4 euro e vince mezzo milione
La vincita nel concorso del 30 ottobre grazie a un 9 Doppio Oro
Latina, 2 novembre 2026 – Una giocata da appena 4 euro si trasforma in una vincita da 500mila euro. È quanto accaduto a Latina nel concorso del 10eLotto di venerdì 30 ottobre 2026, dove è stato centrato uno dei premi più consistenti del fine settimana.
Come riporta Agipronews, la vincita è stata registrata presso un punto vendita situato in largo Bernardo Borretti, grazie a un 9 Doppio Oro. Il giocatore ha indovinato la combinazione composta dai numeri 4, 21, 24, 51, 58, 70, 78, 79 e 82, ottenendo così il premio da mezzo milione di euro.
10eLotto, vincita anche a Fonte Nuova
Il Lazio è stato protagonista anche nel concorso successivo, quello di sabato 31 ottobre. A Fonte Nuova, in provincia di Roma, è stata infatti registrata una vincita da 10mila euro.
In questo caso il premio è stato centrato grazie a un 8, con una giocata effettuata presso un punto vendita situato in via Brennero.
Oltre 3 miliardi di euro di premi dall’inizio dell’anno
Secondo i dati riportati da Agipronews, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 12 milioni di euro in premi su tutto il territorio nazionale.
Il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026 ha così raggiunto 3,28 miliardi di euro.