Aeroitalia affida a QuiverTree Media la pubblicità durante i voli

Sui voli Aeroitalia , campagne e sponsorizzazioni saranno affidate a QuiverTree Media , nominata concessionaria esclusiva per i servizi pubblicitari della compagnia.

L’accordo mette a disposizione di aziende e brand un’offerta di soluzioni personalizzate pensate per accompagnare l’intera esperienza di viaggio durante il volo. Tra le attività previste rientrano l’organizzazione di campagne pubblicitarie e le sponsorizzazioni .

QuiverTree Media è una realtà internazionale specializzata in media, intrattenimento e soluzioni di comunicazione per il settore dell’aviazione. Con la nomina da parte di Aeroitalia , la società proporrà alle aziende modalità di presenza rivolte ai viaggiatori della compagnia.

Guillem Gassó, Direttore Generale di QuiverTree Media, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è creare connessioni efficaci tra i brand e le persone, durante il viaggio. In Aeroitalia troviamo un’audience di grande valore, che rappresenta un’Italia dinamica, curiosa e in costante movimento”.