Aeroitalia affida a QuiverTree Media la pubblicità durante i voli
QuiverTree Media è concessionaria esclusiva di Aeroitalia per servizi pubblicitari, campagne e sponsorizzazioni durante l’esperienza di viaggio.
Sui voli Aeroitalia, campagne e sponsorizzazioni saranno affidate a QuiverTree Media, nominata concessionaria esclusiva per i servizi pubblicitari della compagnia.
L’accordo mette a disposizione di aziende e brand un’offerta di soluzioni personalizzate pensate per accompagnare l’intera esperienza di viaggio durante il volo. Tra le attività previste rientrano l’organizzazione di campagne pubblicitarie e le sponsorizzazioni.
La partnership per gli asset di comunicazione
QuiverTree Media è una realtà internazionale specializzata in media, intrattenimento e soluzioni di comunicazione per il settore dell’aviazione. Con la nomina da parte di Aeroitalia, la società proporrà alle aziende modalità di presenza rivolte ai viaggiatori della compagnia.
Guillem Gassó, Direttore Generale di QuiverTree Media, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è creare connessioni efficaci tra i brand e le persone, durante il viaggio. In Aeroitalia troviamo un’audience di grande valore, che rappresenta un’Italia dinamica, curiosa e in costante movimento”.
Gassó ha aggiunto che il mercato italiano offre “un potenziale straordinario” e che QuiverTree Media è pronta a proporre alle aziende un modo “nuovo, diretto e qualificato” per entrare in relazione con i viaggiatori.
Per Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia, la partnership rappresenta “un passaggio significativo” nel percorso con cui la compagnia intende valorizzare in modo più strategico i propri asset di comunicazione.
Secondo Di Perna, la collaborazione punta inoltre a rafforzare il posizionamento di Aeroitalia come compagnia italiana connessa ai territori, vicina alle persone e ambasciatrice delle eccellenze del Paese anche fuori dai confini nazionali.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Aeroitalia sceglie QuiverTree Media per trasformare il volo in un nuovo spazio di comunicazione per i brand