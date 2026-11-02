Cinquantun anni fa l’addio a Pasolini nella notte dell’idroscalo

Ostia, 2 novembre 2026 – Ricorre oggi l’anniversario del rinvenimento del cadavere di un intellettuale su un terreno sterrato dell’idroscalo, avvenuto nel 1975. I rilievi dell’epoca e le indagini giudiziarie hanno portato all’individuazione del responsabile e alla chiusura dei procedimenti penali con sentenza definitiva.

Il 2 novembre 1975 il litorale romano dell’idroscalo di Ostia fu il luogo in cui si consumò la fine di una delle figure centrali della cultura italiana del dopoguerra. Su uno spiazzo sterrato vicino alle abitazioni venne trovato il corpo di Pier Paolo Pasolini, intellettuale, scrittore e cineasta noto per le sue analisi critiche della società contemporanea. La ricorrenza riporta al centro del dibattito la cesura segnata dalla sua morte nel panorama artistico del Paese.

La traiettoria artistica di Pasolini si distinse per interventi diretti sui mutamenti del costume nazionale. Restano documentati i versi composti per i fatti di Valle Giulia durante il Sessantotto, nei quali lo scrittore assunse una posizione controcorrente individuando nei poliziotti i veri appartenenti alle classi subalterne rispetto ai giovani contestatori. Al lavoro saggistico e letterario si affiancò la produzione cinematografica, culminata in opere come “Il Vangelo secondo Matteo”, lavoro riconosciuto a livello internazionale per la lettura del testo sacro e per l’attenzione riservata alle realtà popolari.

La vicenda giudiziaria conobbe diversi gradi di giudizio a partire dal 1976. La prima sentenza del Tribunale per i minorenni condannò Pelosi con la formula del concorso di ignoti. Nei successivi gradi di merito e di legittimità, la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione riformarono la decisione, confermando la condanna definitiva a 9 anni e 7 mesi di reclusione per Pelosi come unico responsabile dell’omicidio ed escludendo la prova di complici sulla scena. Le affermazioni rese dal condannato a molti anni di distanza dai fatti non hanno determinato revisioni dei pronunciamenti passati in giudicato.