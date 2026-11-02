la ricorrenza|
Cinquantun anni fa l’addio a Pasolini nella notte dell’idroscalo
Dalla tragica notte sul litorale romano alle sentenze definitive, l’eredità intellettuale dello scrittore a oltre mezzo secolo dalla scomparsa.
Ostia, 2 novembre 2026 – Ricorre oggi l’anniversario del rinvenimento del cadavere di un intellettuale su un terreno sterrato dell’idroscalo, avvenuto nel 1975. I rilievi dell’epoca e le indagini giudiziarie hanno portato all’individuazione del responsabile e alla chiusura dei procedimenti penali con sentenza definitiva.
Il 2 novembre 1975 il litorale romano dell’idroscalo di Ostia fu il luogo in cui si consumò la fine di una delle figure centrali della cultura italiana del dopoguerra. Su uno spiazzo sterrato vicino alle abitazioni venne trovato il corpo di Pier Paolo Pasolini, intellettuale, scrittore e cineasta noto per le sue analisi critiche della società contemporanea. La ricorrenza riporta al centro del dibattito la cesura segnata dalla sua morte nel panorama artistico del Paese.
La notte del 2 novembre 1975 all’idroscalo di Ostia
I riscontri delle forze dell’ordine presero avvio nelle prime ore del mattino sul lungomare di Ostia, dove una pattuglia di carabinieri fermò un’Alfa Romeo guidata da un minorenne, Giuseppe Pelosi, uno dei giovani della periferia con cui l’autore soleva incontrarsi. Gli accertamenti sul veicolo ricondussero rapidamente al terreno dell’idroscalo, dove giaceva il cadavere di Pasolini. I rilievi constatarono percosse con bastoni e lo schiacciamento dovuto alle ruote della sua stessa auto. Pelosi ammise le percosse, riconducendole a una lite scoppiata sul posto, elemento che determinò l’inizio dell’azione penale.
L’analisi sociale tra cinema e poesia civile
La traiettoria artistica di Pasolini si distinse per interventi diretti sui mutamenti del costume nazionale. Restano documentati i versi composti per i fatti di Valle Giulia durante il Sessantotto, nei quali lo scrittore assunse una posizione controcorrente individuando nei poliziotti i veri appartenenti alle classi subalterne rispetto ai giovani contestatori. Al lavoro saggistico e letterario si affiancò la produzione cinematografica, culminata in opere come “Il Vangelo secondo Matteo”, lavoro riconosciuto a livello internazionale per la lettura del testo sacro e per l’attenzione riservata alle realtà popolari.
Le sentenze dei giudici e la verità processuale
La vicenda giudiziaria conobbe diversi gradi di giudizio a partire dal 1976. La prima sentenza del Tribunale per i minorenni condannò Pelosi con la formula del concorso di ignoti. Nei successivi gradi di merito e di legittimità, la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione riformarono la decisione, confermando la condanna definitiva a 9 anni e 7 mesi di reclusione per Pelosi come unico responsabile dell’omicidio ed escludendo la prova di complici sulla scena. Le affermazioni rese dal condannato a molti anni di distanza dai fatti non hanno determinato revisioni dei pronunciamenti passati in giudicato.
La ricorrenza di questa data all’idroscalo conferma la rilevanza di un autore la cui produzione continua a costituire un riferimento per lo studio delle contraddizioni storiche e culturali del Novecento.
Dati chiave
- Data del fatto: notte tra l’1 e il 2 novembre 1975.
- Luogo: terreno sterrato dell’idroscalo di Ostia, Roma.
- Imputato: Giuseppe Pelosi, condannato con sentenza definitiva per omicidio.
- Riferimenti culturali citati: la poesia sui fatti di Valle Giulia (Sessantotto) e la regia di “Il Vangelo secondo Matteo”.