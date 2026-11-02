Baby gang, maranza e disagio giovanile: 236.138 giovani controllati nell’operazione nazionale della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha controllato 236.138 giovani nell’operazione nazionale contro la criminalità giovanile: 69 minorenni arrestati e 1.695 giovani denunciati-

Si è conclusa il 2 novembre 2026 l’operazione nazionale della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile. I servizi, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno portato al controllo di 236.138 giovani, tra cui 23.060 minorenni, oltre che ad arresti, denunce e sequestri in diverse province italiane.

I numeri dell’operazione nazionale

Le attività hanno coinvolto le 106 Squadre mobili, insieme ai Reparti Prevenzione Crimine e ad altri uffici della Polizia di Stato. Sono stati arrestati 575 maggiorenni e 69 minorenni, mentre 1.695 giovani sono stati denunciati in stato di libertà; tra questi ultimi figurano 373 minorenni.

I controlli si sono concentrati soprattutto nelle aree di spaccio e della movida. Sono state verificate 1.149 aree della movida, 896 esercizi commerciali, 365 sale giochi, 177 stazioni e 198 parchi. Le verifiche hanno portato anche a 1.394 sanzioni amministrative.

Droga, armi e profili social

Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate 28 armi da fuoco, 210 armi bianche e altri oggetti atti ad offendere. Recuperati inoltre 269.863 euro in contanti e numerosi beni ritenuti provento di furto, tra cui collane d’oro, tablet, cellulari e capi di abbigliamento.

Sul fronte degli stupefacenti, il bilancio comprende 69,4 chilogrammi di cocaina, 328,44 grammi di eroina e 174,8 chilogrammi di cannabinoidi. Sono stati monitorati 1.115 profili social; per tre account, in provincia di Torino, è stata avanzata una richiesta di oscuramento per contenuti violenti e ostentazione di armi.

In provincia di Foggia, gli investigatori hanno individuato alcune strutture indicate come “crack house”, utilizzate, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, per trasformare la cocaina in crack, commercializzare sostanze e mettere a disposizione ambienti per il consumo.

La scheda di sintesi

Oltre 575 arresti, di cui 69 minorenni

1695 giovani denunciati, tra cui 373 minori

1115 profili social monitorati

69,4 chili di cocaina

328,44 grammi di eroina

174,8 chili di cannabinoidi

I servizi nella provincia di Latina

Nel mese di ottobre i controlli hanno interessato anche la provincia di Latina, con servizi nelle piazze, nei parchi, nei centri commerciali, nelle aree della movida e vicino a stazioni ferroviarie e autolinee.

Sono state identificate 4.036 persone, di cui 173 minorenni, e controllati 834 veicoli. Sei persone sono state arrestate in flagranza e 25 denunciate, comprese otto minorenni. Sequestrati circa 330 grammi di cocaina, oltre 1,3 chilogrammi di hashish, 209 grammi di marijuana e 10.290 euro.