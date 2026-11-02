Bernabè fuori dai convocati del Parma: attesa per gli esami alla gamba sinistra
Adrian Bernabè non convocato per Parma-Atalanta: attesi esami strumentali dopo il problema alla gamba sinistra.
Adrian Bernabè non è tra i convocati del Parma per la sfida contro l’Atalanta, in programma questa sera per completare la decima giornata della Serie A Enilive. Il centrocampista ha accusato un problema fisico durante l’allenamento di rifinitura.
Secondo le ultime indiscrezioni, si tratterebbe di un piccolo risentimento alla gamba sinistra. Lo staff medico dei ducali avrebbe scelto la prudenza, escludendo il giocatore dalla lista per evitare possibili conseguenze peggiori. L’entità del problema, però, non è ancora stata definita.
Esami attesi nelle prossime ore
Le condizioni di Bernabè saranno valutate attraverso gli esami strumentali previsti nelle prossime ore. Gli accertamenti serviranno a chiarire la natura del problema e a stabilire gli eventuali tempi di recupero in vista delle prossime partite del Parma.
Per la formazione, Alberto Gilardino potrebbe confermare Daffara in porta dopo il clean sheet del turno precedente. In difesa Diego Carlos cerca spazio, con il ballottaggio con Drobnic ancora aperto, mentre Valeri dovrebbe riprendere il posto sulla corsia mancina.
In attacco, Romero è insidiato da Lontani per una maglia da titolare. Il prescelto dovrebbe affiancare Tourè nel reparto offensivo del Parma contro l’Atalanta.