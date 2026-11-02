Il valore della cura: una rete regionale per sostenere chi assiste ogni giorno
Sabato 21 novembre confronto tra istituzioni, terzo settore e famiglie con screening sanitari aperti a tutti. Iniziativa voluta dall’assessore Maselli.
Roma – L’Assessorato all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio promuove per sabato 21 novembre 2026, presso l’Istituto Romano di San Michele a Roma, una giornata pubblica dedicata ai caregiver e alle loro famiglie tra confronto, diritti e visite mediche gratuite.
Una giornata interamente dedicata a chi dedica la propria vita all’assistenza dei propri cari. Sabato 21 novembre 2026, dalle ore 9:30 alle 18:00, l’Istituto Romano di San Michele, situato in piazzale Antonio Tosti 4 a Roma, ospiterà l’evento “Il valore di chi si prende cura – Persone, comunità, territori, ets e cooperazione sociale. Insieme per i caregiver”.
L’iniziativa, promossa dall’Assessore Maselli all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio all’interno del progetto “UniAmo Caregiver”, nasce per offrire un punto di riferimento concreto a migliaia di famiglie che affrontano quotidianamente il carico fisico ed emotivo dell’assistenza domiciliare.
Un patto tra comunità, cooperazione e terzo settore
L’appuntamento mette al centro l’esigenza di costruire un ecosistema di supporto strutturato. Spesso il lavoro di assistenza si traduce in isolamento sociale e difficoltà di conciliazione tra tempi di vita e compiti di cura. Il programma dell’incontro prevede momenti di ascolto, confronto e condivisione mirati a favorire il dialogo tra enti del terzo settore, reti della cooperazione sociale, comunità territoriali e istituzioni.
L’obiettivo dichiarato è passare da un modello di intervento frammentato a una vera e propria rete che sostiene, capace di integrare servizi pubblici e iniziative territoriali.
Esperienze, diritti e tutele per il futuro
I lavori si svilupperanno attorno a quattro macro-aree operative. La prima riguarda le testimonianze dirette e le buone pratiche già attive, utili a delineare nuove prospettive di intervento sui territori. La seconda sessione sarà incentrata sul rafforzamento delle collaborazioni e dei servizi integrati di prossimità.
Ampio spazio verrà riservato al focus su diritti, sostegni e futuro: un approfondimento necessario per informare i caregiver sugli strumenti normativi, le agevolazioni disponibili e le opportunità assistenziali previste per alleggerire il peso della gestione quotidiana.
Prevenzione sanitaria con visite gratuite per i familiari
Accanto agli spazi di riflessione e orientamento, la manifestazione integra una componente operativa a tutela della salute di chi presta cura, spesso portato a trascurare il proprio benessere personale. Nel corso dell’intera giornata sarà attiva un’area dedicata alla prevenzione con percorsi di screening e visite mediche gratuite. La manifestazione, a ingresso libero e aperta alla cittadinanza, vede la collaborazione della Croce Rossa Italiana e dell’Istituto Romano di San Michele.
Coordinate dell’evento
- Data e orario: Sabato 21 novembre 2026, ore 9:30 – 18:00
- Sede: Istituto Romano di San Michele, Piazzale Antonio Tosti 4, Roma (00147)
- Modalità d’accesso: Ingresso libero e visite gratuite
- Promotore istituzionale: Assessorato all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio
- Canali informativi: Telefono 06 8635 7841 – WhatsApp 335 8429 006 – Email info@caregiverhub.it
L’appuntamento rappresenta un momento di sintesi per fare il punto sui fabbisogni assistenziali e per delineare misure concrete a supporto di una figura indispensabile per la tenuta del tessuto sociale.