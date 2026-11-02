Cerveteri, torna “ControlliAmoCi”: visite e misurazioni gratuite con la Croce Rossa

Cerveteri, 2 novembre 2026 – Una mattinata dedicata alla prevenzione, con misurazioni gratuite della glicemia e della pressione arteriosa, oltre a consulti medici e infermieristici aperti a tutti i cittadini. Venerdì 6 novembre, partire dalle ore 9, torna al mercato settimanale di Cerveteri “ControlliAmoCi”, l’iniziativa promossa dalla consigliera comunale Adele Prosperi in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Santa Severa e Santa Marinella.

L’appuntamento è in largo Almunecar, nella piazza del mercato, dove sarà allestito un gazebo dedicato alla salute. Le attività proseguiranno per tutta la mattinata e saranno completamente gratuite, senza necessità di prenotazione. Il personale della Croce Rossa sarà a disposizione per effettuare i controlli e fornire indicazioni sanitarie ai partecipanti.

Cerveteri, prevenzione gratuita al mercato settimanale

L’iniziativa torna dopo gli appuntamenti organizzati nei mesi scorsi, rinnovando la collaborazione tra la consigliera Prosperi e il comitato locale della Croce Rossa.

“Un rapporto di collaborazione proficua per la cittadinanza che prosegue con il Comitato di Santa Severa – Santa Marinella di Croce Rossa Italiana, una realtà preziosa nel nostro territorio e nella nostra città”, dichiara Adele Prosperi. “Anche questa volta, riservando una grande attenzione al nostro territorio, hanno immediatamente accolto l’invito a organizzare una giornata di sensibilizzazione e prevenzione gratuita per i cittadini di Cerveteri”.

La consigliera invita la cittadinanza a partecipare: “Si tratta di un’iniziativa totalmente gratuita importante per la salvaguardia della propria salute”.

Prosperi rivolge infine un ringraziamento ai volontari, al personale sanitario e alla presidente del Comitato di Santa Severa – Santa Marinella, Rosanna Saba, per la disponibilità e il lavoro svolto sul territorio.