Commemorazione dei Defunti a Fiumicino, omaggi e celebrazioni nei cimiteri

Fiumicino, 2 novembre 2026 – Una giornata di raccoglimento e memoria nei cimiteri del territorio comunale. Lunedì 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Fiumicino ha organizzato una serie di cerimonie per ricordare le persone scomparse, con la partecipazione dei rappresentanti dell’amministrazione.

Le commemorazioni si sono svolte nei diversi cimiteri comunali. A Palidoro è intervenuto il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, mentre al cimitero di Maccarese ha partecipato il consigliere comunale Massimiliano Catini.

Al cimitero di Santa Ninfa, a Fiumicino, si è tenuta la messa celebrata dal vescovo Gianrico Ruzza, alla presenza del sindaco Mario Baccini, del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e dell’assessore Angelo Caroccia. Al Cimitero Monumentale di via Portuense, invece, l’amministrazione è stata rappresentata dall’assessore all’Ambiente Stefano Costa.

Commemorazione dei Defunti, il messaggio del sindaco Baccini

“La Commemorazione dei Defunti è un momento in cui la nostra comunità si raccoglie nel ricordo delle persone che abbiamo amato e che continuano a essere parte della nostra vita”, dichiara il sindaco Mario Baccini.

Il primo cittadino richiama anche il significato delle parole pronunciate dal vescovo durante la celebrazione: “Le parole del Vescovo Ruzza ci hanno invitato a riflettere su una verità che riguarda tutti: di fronte alla morte vengono meno le differenze e ciò che resta è il valore della nostra esistenza, degli affetti e delle relazioni che abbiamo costruito”.

Un pensiero particolare è stato rivolto alle famiglie che stanno affrontando un lutto.