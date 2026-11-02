Costumi e marionette giganti: Manhattan celebra la 53ª parata di Halloween

Migliaia di persone in costume hanno attraversato il Greenwich Village , a Manhattan, per la 53ª parata di Halloween di New York City, svoltasi sabato 31 ottobre . La manifestazione ha riempito le strade del quartiere con partecipanti, balli e spettatori.

Sopra la folla si muovevano grandi marionette raffiguranti scheletri e zucche. I festaioli ballavano durante il percorso, mentre il pubblico osservava e, in alcuni casi, si univa ai festeggiamenti.

Il festaiolo Pete Rodriguez ha dichiarato che l’evento consente a tutti di esprimere se stessi e di mostrare ciò che amano. La manifestazione è descritta come una tradizione di Halloween molto popolare a New York.