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Costumi e marionette giganti: Manhattan celebra la 53ª parata di Halloween
La 53ª parata di Halloween di New York City ha riempito il Greenwich Village di Manhattan con costumi, balli e grandi marionette.
Migliaia di persone in costume hanno attraversato il Greenwich Village, a Manhattan, per la 53ª parata di Halloween di New York City, svoltasi sabato 31 ottobre. La manifestazione ha riempito le strade del quartiere con partecipanti, balli e spettatori.
Sopra la folla si muovevano grandi marionette raffiguranti scheletri e zucche. I festaioli ballavano durante il percorso, mentre il pubblico osservava e, in alcuni casi, si univa ai festeggiamenti.
Una tradizione dedicata all’espressione personale
Per molti partecipanti, Halloween rappresenta l’occasione di trasformarsi in qualcun altro per una notte e sperimentare una sensazione di libertà. La parata annuale continua così a riunire persone in costume nelle strade di Manhattan.
Il festaiolo Pete Rodriguez ha dichiarato che l’evento consente a tutti di esprimere se stessi e di mostrare ciò che amano. La manifestazione è descritta come una tradizione di Halloween molto popolare a New York.
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