Dai Cybotron a Model 500: è morto a 64 anni Juan Atkins

È morto a 64 anni Juan Atkins, figura centrale della techno di Detroit, fondatore dei Cybotron e creatore del progetto Model 500.

È morto a 64 anni Juan Atkins, musicista, dj e produttore statunitense tra i fondatori della techno di Detroit e tra le figure più influenti della musica elettronica. La notizia è stata confermata dalla sua agenzia, Greensmith Artists, al sito specializzato Resident Advisor.

Atkins è stato trovato privo di sensi nella camera d’albergo dove alloggiava a Città del Messico, prima di un’esibizione prevista per sabato 31 ottobre. Trasportato in ospedale, è stato dichiarato morto poco dopo.

Gli inizi con i Belleville Three

Nato a Detroit il 12 settembre 1962 e cresciuto nella vicina Belleville, in Michigan, Atkins ha contribuito dagli anni Ottanta alla trasformazione del sound dei club e ha influenzato generazioni di artisti nel mondo.

Con Derrick May e Kevin Saunderson, suoi compagni di scuola, ha formato il trio poi noto come Belleville Three, considerato all’origine della techno di Detroit. Il loro approccio combinava sonorità elettroniche europee, funk e tradizione afroamericana, tra ritmi meccanici, atmosfere futuristiche e sperimentazione.

Nel 1981 Atkins fondò con Richard Davis il duo Cybotron. Il progetto contribuì a definire il nuovo suono elettronico della città con brani come “Cosmic Cars” e “Clear”. Nel 1983 uscì l’album “Enter”.

La collaborazione con Davis terminò nel 1985 per divergenze artistiche: Davis guardava a sonorità più vicine al rock, mentre Atkins intendeva continuare la ricerca elettronica. Nello stesso anno Atkins avviò Model 500 e fondò l’etichetta Metroplex, diventata un riferimento per la scena techno di Detroit.

Model 500 e l’eredità musicale

Come Model 500 pubblicò “No Ufo’s”, considerato una delle registrazioni fondative della techno e importante per la diffusione del suono di Detroit anche in Europa. Ad Atkins viene attribuito inoltre un ruolo centrale nella definizione del termine “techno”, associato a ritmi ripetitivi, sintetizzatori e suggestioni futuristiche.

Nel corso della carriera utilizzò anche lo pseudonimo Infiniti, con cui esplorò forme più minimali e sperimentali del genere. Nel 2013 avviò il progetto Borderland insieme al produttore tedesco Moritz von Oswald: dalla collaborazione nacquero due album.

Nel 2023 Atkins aveva riportato in attività i Cybotron, tornando a pubblicare musica e a esibirsi dal vivo. Il brano “Clear” fu campionato da Missy Elliott per “Lose Control”, uscito nel 2005 e arrivato al terzo posto della classifica statunitense Billboard.