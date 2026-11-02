Dalle Jaguar alle Rolls-Royce: Cerveteri accoglie oltre 40 auto d’epoca

Cerveteri, 2 novembre 2026 – Oltre 40 auto d’epoca hanno fatto tappa nel cuore di Cerveteri, trasformando piazza Aldo Moro in un punto d’incontro per gli appassionati di automobilismo storico. Nella mattinata di sabato 31 ottobre, le vetture della Legendary Classic Cars Bracciano sono arrivate in città, ospiti della Fondazione Sforza Ruspoli, nell’ambito dell’ottava edizione del British Day Preview – Concorso di eleganza e bellezza.

Protagoniste alcune delle case automobilistiche più rappresentative della tradizione britannica: Jaguar, Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, Lotus, Morgan, Austin e Mini. La manifestazione ha richiamato appassionati e curiosi, che hanno potuto ammirare da vicino i modelli storici parcheggiati nella piazza.

L’iniziativa è nata anche con l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti la dimora storica della famiglia Sforza Ruspoli, aperta al pubblico e visitabile, valorizzando il patrimonio culturale e artistico di Cerveteri.

Le auto storiche a Cerveteri e la visita alla Fondazione Sforza Ruspoli

“Un’iniziativa che avevamo estremamente a cuore”, spiegano dalla Fondazione Sforza Ruspoli, sottolineando l’opportunità di presentare a visitatori provenienti dal Lazio e dall’estero la storia del Castello e la figura del principe Don Sforza Ruspoli.

La mattinata ha rappresentato anche un’occasione di incontro nel centro storico. “Davvero un bel colpo d’occhio dalle scalinate di Piazza Aldo Moro vedere l’arrivo di questi gioiellini dell’automobilismo inglese e i tanti appassionati e curiosi che le attendevano trepidanti per scattare una foto o semplicemente per ammirarle da così vicino”, raccontano dalla Fondazione.

Non si tratta della prima collaborazione tra le due realtà. La Legendary Classic Cars Bracciano aveva già scelto Cerveteri per precedenti iniziative culturali, consolidando nel tempo il rapporto con la Fondazione.

“Con il Legendary Classic Cars Bracciano c’è un rapporto solido e un’amicizia che dura da tempo”, ricordano i rappresentanti della Fondazione, esprimendo la volontà di ospitare anche in futuro appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente della Legendary Classic Cars Bracciano, Carmine Fallarino, e a tutti i partecipanti, oltre che alla sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, intervenuta per portare il saluto della città.