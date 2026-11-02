Due bombe esplodono a Roma in meno di mezz’ora: è allarme faida criminale

Gli episodi, avvenuti a distanza di appena venti minuti l’uno dall’altro, hanno provocato danni materiali ma, fortunatamente, non hanno causato vittime.

Roma, 2 novembre 2026 – Due bombe carta sono esplose nella notte tra sabato e domenica a Roma, colpendo due palazzi in zone periferiche della capitale. Gli episodi, avvenuti a distanza di appena venti minuti l’uno dall’altro, hanno provocato danni materiali ma, fortunatamente, non hanno causato vittime. Le indagini sono ora concentrate sulla possibile correlazione tra i due attacchi.

Due esplosioni in altrettanti quartieri periferici

La prima esplosione si è verificata intorno all’una di notte nell’androne di una palazzina al civico 53 di via di Casal Bruciato, nel quartiere Monte Sacro. L’ordigno ha danneggiato la vetrata del portone d’ingresso e tutte le finestre presenti, senza tuttavia provocare feriti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Poco dopo, alle 1:20, una seconda deflagrazione ha colpito un edificio in via Giacomo Galopini 21, nel quartiere Tor Bella Monaca. In questo caso, l’esplosione ha danneggiato non solo la porta d’ingresso su strada, ma anche alcune porzioni di due appartamenti. Anche in questo frangente, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Indagini in corso per stabilire un possibile nesso

Gli investigatori stanno ora cercando di determinare se i due episodi possano essere collegati. Al momento, non sono state avanzate ipotesi definitive, ma la similitudine delle modalità – entrambe le esplosioni sono avvenute in androni o aree comuni di edifici residenziali – suggerisce la possibilità di un legame tra i due attacchi. Le autorità hanno assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un episodio che desta preoccupazione