Due ordigni artigianali nella notte, danni ai palazzi di Tor Bella Monaca e Casal Bruciato

A Roma, due ordigni artigianali esplodono a Tor Bella Monaca e Casal Bruciato: danni ai palazzi e due abitazioni inagibili. Indaga la polizia.

La notte di Roma Est: esplosioni a Tor Bella Monaca e Casal Bruciato, due case inagibili

Due ordigni artigianali sono esplosi nella notte in altrettanti palazzi della periferia sud-est di Roma. Il primo è deflagrato intorno alle 2 in via Giacomo Galopini 21, a Tor Bella Monaca; il secondo ha colpito l’androne di un edificio in via di Casal Bruciato 53. La polizia sta svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica e chiarire il possibile movente.

I danni agli edifici

A Tor Bella Monaca l’esplosione ha distrutto il portone d’ingresso e danneggiato due appartamenti al primo piano. Il boato ha svegliato i residenti, molti dei quali sono scesi in strada. Le due abitazioni sono state dichiarate inagibili.

A Casal Bruciato l’ordigno ha danneggiato l’androne di un palazzo. Anche in questo caso è stato distrutto il portone, mentre i vetri ai piani superiori sono andati in frantumi. Non sono riportate, nella ricostruzione disponibile, informazioni su eventuali feriti.

Le indagini della polizia

Gli investigatori stanno verificando se i due episodi possano essere collegati agli altri sette attentati avvenuti nell’ultimo mese nella zona sud-est della Capitale. Il collegamento è al momento un’ipotesi investigativa, così come resta da chiarire il movente delle esplosioni.

Gli episodi si inseriscono in una sequenza di esplosioni e intimidazioni che ha interessato attività commerciali, abitazioni e altri obiettivi tra Tor Bella Monaca, Borghesiana, Centocelle, La Rustica e Castelverde. L’area è descritta come storicamente segnata dalla presenza del clan Senese, senza che ciò stabilisca un collegamento con i due ordigni esplosi nella notte.

Gli episodi delle settimane precedenti

Il 23 ottobre una bomba carta è esplosa davanti a una sala scommesse di Ciampino. Il 20 ottobre un ordigno ha colpito Castelverde davanti all’abitazione del titolare di un autosalone; nelle stesse ore è stata incendiata la concessionaria Stockauto. Pochi giorni prima un’esplosione aveva distrutto un garage in via Bisegna, a La Rustica.

Tra gli episodi citati c’è anche quello del 5 ottobre contro l’autosalone Gold Car di Centocelle, riconducibile alla famiglia Calì, considerata vicina al clan Senese. Un altro ordigno era stato collocato sotto l’abitazione di un uomo con precedenti per droga a San Basilio; a Don Bosco una bomba aveva distrutto una vineria e all’Alessandrino era stata danneggiata la serranda di una sala slot.

Il 2 ottobre un’esplosione aveva interessato la zona tra Borghesiana e Tor Bella Monaca, prendendo di mira la Costantino Rent Cars. I fratelli Emanuele e Alessio Costantino, considerati vicini a Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, erano scampati nel 2021 a un agguato organizzato da Giuseppe Molisso, indicato come braccio destro di Michele Senese.