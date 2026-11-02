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Eccessi e polemiche senza memoria: la riflessione di Marco Follini sulla politica
Marco Follini riflette sugli eccessi del linguaggio politico, le polemiche rituali e la crisi dell’impegno pubblico dopo il caso Youssef Siher.
Nel fuoco delle polemiche la politica perde ascolto: l’analisi di Marco Follini
La parola “vergognoso”, usata da Giorgia Meloni per commentare la decisione del gip di annullare il provvedimento di arresto di Youssef Siher, richiesto dalla Procura milanese, diventa per Marco Follini il punto di partenza di una riflessione più ampia sul linguaggio politico.
Nel suo commento, Follini osserva che le polemiche nate da dichiarazioni di questo tipo si accendono rapidamente e altrettanto rapidamente si esauriscono. A suo giudizio, sono discussioni spesso prive di memoria, destinate a lasciare soltanto “un poco di cenere” fino al successivo episodio capace di riattivare il conflitto pubblico.
La politica tra indignazione e ritualità
Secondo Follini, la politica parla ormai soprattutto attraverso i propri eccessi, finendo però per smarrirsi nella misura delle parole. L’indignazione, che dovrebbe richiamare la passione civile, si trasformerebbe così in una forma di ritualità: un confronto polemico e perentorio, ripetuto da parti contrapposte e progressivamente meno incisivo.
L’analisi non riguarda soltanto il governo. Follini include nel fenomeno anche l’opposizione, le forze sociali e gli ambienti professionali, accusati di avere adottato modalità simili di comunicazione. Il sospetto, scrive, finisce per alimentare il pensiero, mentre l’assertività cerca di conferire valore agli argomenti.
Il risultato indicato dall’autore è una crescente disattenzione verso le parole pubbliche. Nel frattempo, osserva, diminuiscono gli elettori che vanno a votare e le persone disposte a dedicare parte della propria vita all’impegno pubblico.
Per Follini la risposta non consiste nel recupero di un antico galateo politico. La questione riguarderebbe piuttosto la consapevolezza di una “crisi delle vocazioni”, che non può essere affrontata alimentando ulteriormente le divisioni. Le diatribe, conclude, rischiano di consumarsi fino a lasciare un vuoto proprio là dove si cerca l’approvazione.
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Fonte originale: Cortei, Follini: “Politica parla solo attraverso eccessi”