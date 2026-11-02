Fiumicino, centraline antirumore ferme da gennaio: Califano interroga la Regione

Fiumicino, 2 novembre 2026 – Il sistema di centraline per il monitoraggio dell’inquinamento acustico nelle aree vicine all’aeroporto Leonardo da Vinci risulterebbe inattivo dal 1° gennaio 2026. A denunciarlo è Michela Califano, consigliera regionale del Partito Democratico e segretaria dell’Unione comunale del Pd di Fiumicino, che ha presentato un’interrogazione urgente alla Regione Lazio per chiedere chiarimenti e sollecitare il ripristino delle rilevazioni.