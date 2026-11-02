POLITICA
Fiumicino, centraline antirumore ferme da gennaio: Califano interroga la Regione
La richiesta di coinvolgere ARPA Lazio e ripristinare le rilevazioni
Fiumicino, 2 novembre 2026 – Il sistema di centraline per il monitoraggio dell’inquinamento acustico nelle aree vicine all’aeroporto Leonardo da Vinci risulterebbe inattivo dal 1° gennaio 2026. A denunciarlo è Michela Califano, consigliera regionale del Partito Democratico e segretaria dell’Unione comunale del Pd di Fiumicino, che ha presentato un’interrogazione urgente alla Regione Lazio per chiedere chiarimenti e sollecitare il ripristino delle rilevazioni.
Secondo quanto riferito dall’esponente dem, l’interruzione del servizio sarebbe legata al mancato rinnovo della convenzione da parte dell’amministrazione comunale. Una circostanza sulla quale Califano chiede di fare luce, evidenziando le possibili conseguenze per il controllo del rumore aeroportuale e la tutela dei residenti.
Fiumicino, monitoraggio acustico fermo: l’interrogazione di Califano
“Una situazione surreale che priva le autorità competenti e gli stessi cittadini di dati certi per verificare il rispetto dei limiti dell’inquinamento acustico”, afferma Michela Califano, riferendosi alla presunta inattività delle centraline installate sul territorio comunale in prossimità dello scalo.
La consigliera regionale richiama il ruolo della Regione Lazio nella vigilanza ambientale, chiedendo innanzitutto se l’ente sia a conoscenza dell’interruzione del monitoraggio e quale valutazione abbia espresso rispetto agli obblighi di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
L’interrogazione riguarda anche le possibili conseguenze per i cittadini che abitano nelle zone interessate dal traffico aereo, dove la disponibilità di dati acustici è uno strumento importante per verificare l’esposizione al rumore.
La richiesta di coinvolgere ARPA Lazio e ripristinare le rilevazioni
Tra i punti sollevati da Califano figura la necessità di individuare interventi urgenti per riattivare il sistema di monitoraggio, valutando anche il coinvolgimento di ARPA Lazio.
La consigliera chiede inoltre di chiarire quale soggetto istituzionale sia responsabile della continuità del servizio e quali misure possano essere adottate per evitare ulteriori interruzioni.
Al centro dell’iniziativa politica c’è dunque la richiesta di garantire rilevazioni regolari e accessibili, necessarie per controllare il rispetto dei limiti acustici nelle aree circostanti l’aeroporto.
Resta da chiarire se il mancato rinnovo della convenzione comunale sia effettivamente all’origine dello stop segnalato e quali iniziative verranno assunte dalle istituzioni competenti per il ripristino del servizio.