TERRA DI CINEMA
Fiumicino diventa un set per Canale 5: strade chiuse per le riprese di “Troppo amore”
Dal 2 al 6 novembre riprese della nuova miniserie prodotta da Endemol Shine Italy. Previsti divieti di transito e sosta in diverse strade della città.
Fiumicino, 2 novembre 2026 – La città diventa un set televisivo per “Troppo amore”, la nuova miniserie prodotta da Endemol Shine Italy per Canale 5. Per consentire lo svolgimento delle riprese cinematografiche, dal 2 al 6 novembre 2026 saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità, con divieti di transito e sosta in diverse strade di Fiumicino.
Le limitazioni interesseranno soprattutto via Scagliosi, via del Faro e viale Danubio, dove la circolazione verrà interrotta in concomitanza con le riprese. Previsti anche spazi riservati ai mezzi tecnici e all’allestimento delle aree operative della produzione.
Riprese di “Troppo amore”, quando chiudono le strade
Il provvedimento prevede divieti temporanei di transito veicolare, applicati al momento del ciak, nelle seguenti fasce orarie:
- Martedì 3 novembre: dalle ore 15 fino all’1 di notte di mercoledì 4 novembre.
- Mercoledì 4 novembre: dalle ore 14 alle 24.
- Giovedì 5 novembre: dalle ore 11 alle 21.
Le interruzioni della circolazione interesseranno:
- Via Scagliosi, tra l’intersezione con via Lanciotto Ballerini e quella con via del Faro.
- Via del Faro, nel tratto compreso tra via G. Scagliosi e via Grave di Papadopoli.
- Viale Danubio.
- Via del Faro, da largo G. Falcone all’intersezione con via Scagliosi.
I divieti saranno attivati in corrispondenza delle riprese, all’interno delle fasce orarie indicate, e non comportano necessariamente la chiusura continuativa delle strade per l’intera durata prevista. Sono esclusi dalle limitazioni i mezzi di soccorso e di emergenza.
Divieti di sosta dal 2 al 6 novembre: le vie interessate
Le modifiche alla viabilità riguarderanno anche i parcheggi. Dalle ore 8 di lunedì 2 novembre fino alle ore 15 di venerdì 6 novembre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree individuate per il posizionamento dei mezzi tecnici e l’allestimento del campo base della produzione.
Il provvedimento interesserà:
- Via Oder, nell’area di parcheggio di fronte ai civici 31 e 33 e nel parcheggio sterrato di fronte al percorso ciclopedonale.
- Via Scagliosi, dall’intersezione con via Lanciotto Ballerini a quella con via del Faro.
- Via del Faro, nel tratto tra via Scagliosi e via Grave di Papadopoli.
- Via del Faro, dal civico 258 al civico 260.
Le disposizioni resteranno in vigore fino al termine indicato per consentire il regolare svolgimento delle attività della troupe.