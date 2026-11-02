Fiumicino diventa un set per Canale 5: strade chiuse per le riprese di “Troppo amore”

Fiumicino, 2 novembre 2026 – La città diventa un set televisivo per “Troppo amore” , la nuova miniserie prodotta da Endemol Shine Italy per Canale 5 . Per consentire lo svolgimento delle riprese cinematografiche, dal 2 al 6 novembre 2026 saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità, con divieti di transito e sosta in diverse strade di Fiumicino.

Le limitazioni interesseranno soprattutto via Scagliosi, via del Faro e viale Danubio , dove la circolazione verrà interrotta in concomitanza con le riprese. Previsti anche spazi riservati ai mezzi tecnici e all’allestimento delle aree operative della produzione.

I divieti saranno attivati in corrispondenza delle riprese, all’interno delle fasce orarie indicate, e non comportano necessariamente la chiusura continuativa delle strade per l’intera durata prevista. Sono esclusi dalle limitazioni i mezzi di soccorso e di emergenza.