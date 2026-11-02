Fiumicino, la denuncia di Unione Inquilini: “Famiglia con una figlia minorenne rischia lo sfratto”

Il 16 novembre è previsto il secondo accesso dell’ufficiale giudiziario: “Non chiediamo di assistere le famiglie quando sono già in strada”

Fiumicino, 2 novembre 2026 – Un padre che lavora, una figlia minorenne e un affitto diventato troppo pesante da sostenere. Una famiglia di Fiumicino rischia di perdere la propria abitazione il 16 novembre, quando è previsto il secondo accesso dell’ufficiale giudiziario. A denunciare la situazione è Unione Inquilini Fiumicino, che chiede al Comune un intervento urgente per evitare che lo sfratto venga eseguito senza una soluzione abitativa alternativa.

Secondo quanto riferito dal sindacato, il padre lavora come benzinaio, ma alcune spese impreviste hanno aggravato una situazione economica già precaria, provocando una morosità nel pagamento dell’affitto. La famiglia ha un ISEE 2026 di 3.822 euro, redditi annui dichiarati per circa 14.800 euro e un canone mensile di 700 euro, pari a quasi il 57% del reddito indicato.

Unione Inquilini riferisce di aver già tentato una mediazione con la proprietà, proponendo anche il pagamento del debito, senza riuscire a raggiungere un accordo. La famiglia ha inoltre presentato domanda per un alloggio popolare, mentre il sindacato sostiene di aver sollecitato da settimane il Segretariato Sociale per una presa in carico. Al momento, secondo l’organizzazione, non sarebbe stata individuata una soluzione concreta.

Fiumicino, la richiesta di intervenire prima dello sfratto

La vicenda riporta al centro il tema della prevenzione dell’emergenza abitativa. Il 27 ottobre, il Comune di Fiumicino ha pubblicato un nuovo avviso per la coprogettazione di servizi destinati alle persone in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora. Unione Inquilini riconosce l’importanza di questi interventi, ma evidenzia l’assenza, nell’avviso, di un percorso espressamente dedicato alle famiglie che stanno per perdere la propria abitazione.

Il sindacato richiama anche i limiti del Fondo per la morosità incolpevole, sottolineando come il caro vita e le comuni spese impreviste non costituiscano, di per sé, cause autonome di accesso. Una situazione che, secondo l’organizzazione, rischia di lasciare senza adeguate tutele anche nuclei familiari nei quali almeno un componente percepisce un reddito da lavoro.

A sostegno della necessità di intervenire prima dell’esecuzione degli sfratti, Unione Inquilini cita un altro caso seguito negli anni precedenti. Secondo la ricostruzione del sindacato, nell’arco di sei anni sarebbero stati spesi oltre 60mila euro di risorse pubbliche per strutture ricettive e sistemazioni temporanee, senza arrivare a una soluzione abitativa stabile.

L’organizzazione chiede inoltre chiarimenti sull’effettiva operatività e sui tempi di accesso al primo progetto Housing First, annunciato a Fiumicino lo scorso giugno.

Unione Inquilini: “Non chiediamo di assistere le famiglie quando sono già in strada”

Per affrontare il caso della famiglia, Unione Inquilini chiede al sindaco e all’assessorato ai Servizi sociali un incontro operativo prima del 16 novembre, con l’obiettivo di formalizzare la presa in carico, tentare una nuova mediazione con la proprietà e individuare una soluzione che garantisca continuità abitativa.

L’organizzazione propone anche l’adozione di un protocollo comunale di prevenzione degli sfratti, con tempi certi, responsabilità definite e risorse dedicate, anche per le famiglie che non rientrano nei requisiti della morosità incolpevole.

“Oggi si può lavorare ed essere comunque poveri. Questa famiglia ne è la dimostrazione”, dichiara Emanuela Isopo di Unione Inquilini Fiumicino.

“Accogliamo positivamente ogni investimento contro la povertà estrema, ma non possiamo continuare a costruire risposte soltanto per chi la casa l’ha già persa. Il problema è ciò che accade prima. Una famiglia sotto sfratto deve sapere a chi rivolgersi, quali interventi possono essere attivati, in quali tempi e con quali garanzie di continuità abitativa”.

Per Isopo, il rischio è che una difficoltà economica temporanea si trasformi in una condizione di precarietà prolungata, tra sistemazioni provvisorie e costi pubblici sostenuti per gestire l’emergenza.

“Fiumicino ha bisogno di un vero Piano per il diritto all’abitare, di più case popolari e di politiche capaci di affrontare anche le conseguenze sociali delle grandi trasformazioni territoriali e del mercato immobiliare”.