Formia, Borgo DiVino 2026: il programma completo

Formia, 2 novembre 2026 – Tre giorni tra musica dal vivo, enogastronomia, spettacoli e visite alla scoperta della storia locale. Dal 6 all’8 novembre 2026 torna Borgo Divino Formia, la manifestazione che trasformerà piazze e vicoli del borgo medievale di Castellone in un grande spazio dedicato alle tradizioni e all’intrattenimento. Dopo il rinvio del mese di ottobre, l’evento torna con la sua quarta edizione, proponendo appuntamenti per tutte le età, dai concerti ai laboratori per bambini, fino all’apertura straordinaria del Cisternone Romano.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione La Vita è bella ODV, con il patrocinio del Comune di Formia e il contributo della Regione Lazio e di ARSIAL. Per agevolare la partecipazione sarà disponibile anche un servizio navetta gratuito dal Molo Vespucci.

Borgo Divino Formia, il programma dal 6 all’8 novembre

La manifestazione prenderà il via venerdì 6 novembre alle ore 19, con spettacoli distribuiti in quattro piazze del centro storico. In piazza Sant’Erasmo sono previsti il dj set e l’animazione di Kevin “El Nino”, mentre piazza Sant’Anna ospiterà gli Akiller’s – Achille Lauro Tribute Band. In piazza Capocastello si esibirà la Mimmo Crolla Show Band e in piazza San Rocco spazio ai ritmi latini di Bailamos Cubanos, con una serata di salsa insieme a Gianluca D’Ambrosio.

Sabato 7 novembre, sempre dalle ore 19, il programma proseguirà con il karaoke del Duo di Picche in piazza Sant’Erasmo, L’Industria di Caffè – 883 Tribute Band in piazza Sant’Anna e i Without Limits Rock Band in piazza Capocastello. In piazza San Rocco si ballerà con Fuego Latino Dance e il maestro Fabio Pedagna.

Domenica 8 novembre gli appuntamenti inizieranno invece alle ore 12, con Mario Tribuzio e Cotton Club in piazza Sant’Erasmo e Silvano e gli Elettroni Live Band in piazza Capocastello.

Spettacoli per bambini, bolle di sapone e laboratori

Tra le proposte di questa edizione c’è anche un programma dedicato alle famiglie. Il The Greatest Bubble Show, spettacolo con le bolle di sapone, sarà in scena venerdì 6 e sabato 7 novembre alle 20.30 e alle 21.30, mentre domenica 8 novembre sono previsti due appuntamenti, alle 12.30 e alle 15.

All’interno del Teatro Romano sarà inoltre allestita l’area “Succo Divino – Laboratori per bambini”, con attività educative dedicate alla natura, alle tradizioni e ai sapori del territorio.

Per informazioni sui laboratori è disponibile il numero WhatsApp 349 558 3932. Domenica, in piazza Capocastello, saranno presenti anche i gonfiabili.

Visite al Cisternone Romano: giorni e orari di apertura

Borgo Divino offrirà anche l’occasione di visitare uno dei luoghi più rappresentativi della Formia antica: il Cisternone Romano, che durante la manifestazione sarà accessibile con aperture straordinarie.

Gli orari previsti sono:

Venerdì 6 novembre: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 19 alle 23.

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 19 alle 23. Sabato 7 novembre: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 19 alle 23.

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 19 alle 23. Domenica 8 novembre: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.

La visita rappresenta un’opportunità per affiancare agli appuntamenti musicali ed enogastronomici la scoperta del patrimonio storico e archeologico di Castellone.

Come arrivare a Borgo Divino: navetta gratuita dal Molo Vespucci

Per facilitare l’accesso al borgo medievale sarà attivato un servizio navetta gratuito con partenza dal Molo Vespucci, disponibile per tutte e tre le giornate della manifestazione.

Il servizio sarà operativo venerdì 6 e sabato 7 novembre a partire dalle ore 19, mentre domenica 8 novembre le navette saranno attive dalle ore 12.