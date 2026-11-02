Furti e tentativi di furto agli impianti elettrici di due scuole a Fiumicino

Fiumicino, 2 novembre 2026 – Ad Halloween qualcuno ha deciso di fare uno “scherzetto” – decisamente stupido – alle scuole del territorio. Nel corso del fine settimana, infatti, due istituti scolastici del Comune di Fiumicino sono stati oggetto di furto e tentato furto ai danni dei loro impianti elettrici. Gli episodi hanno coinvolto la scuola secondaria di primo grado di Aranova, in via Galtelli, e quella di Maccarese.