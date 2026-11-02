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Furti e tentativi di furto agli impianti elettrici di due scuole a Fiumicino
Due scuole secondarie di primo grado nel territorio di Fiumicino sono state colpite da episodi di furto e tentato furto ai danni degli impianti elettrici. Mentre ad Aranova sono stati sottratti dei cavi, a Maccarese è stato solo tentato il furto, senza successo.
Fiumicino, 2 novembre 2026 – Ad Halloween qualcuno ha deciso di fare uno “scherzetto” – decisamente stupido – alle scuole del territorio. Nel corso del fine settimana, infatti, due istituti scolastici del Comune di Fiumicino sono stati oggetto di furto e tentato furto ai danni dei loro impianti elettrici. Gli episodi hanno coinvolto la scuola secondaria di primo grado di Aranova, in via Galtelli, e quella di Maccarese.
Furto con danni a Aranova
Presso l’istituto di Aranova, ignoti hanno sottratto alcuni cavi elettrici, compromettendo il corretto funzionamento degli impianti. La società Engie è intervenuta tempestivamente per ripristinare l’alimentazione elettrica dell’edificio, mentre sono in corso i lavori necessari per la messa in funzione delle pompe di calore. Nonostante l’intervento, l’istituto rimane regolarmente operativo.
Tentato furto a Maccarese
Nella scuola di Maccarese, invece, sono stati rinvenuti gli armadietti dei contatori elettrici forzati, con evidenti segni di manomissione. Tuttavia, non risulta che siano stati sottratti cavi o altri componenti. Anche in questo caso, la struttura scolastica continua a funzionare normalmente.
La Polizia Locale di Fiumicino ha effettuato gli accertamenti del caso per identificare eventuali responsabili.
Questi episodi sottolineano la necessità di una maggiore sicurezza degli impianti elettrici nelle strutture pubbliche, soprattutto in ambito scolastico, dove la continuità del servizio è fondamentale per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. Le autorità locali stanno valutando ulteriori misure per prevenire futuri episodi simili.