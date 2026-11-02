Giovedì 5 novembre rovesci e temporali sulle Isole maggiori, schiarite più ampie al Nord e temperature tra 13 e 18°C.

Giovedì 5 novembre, rovesci e temporali sulle Isole maggiori: più sole al Nord

Il quadro meteo cambia soprattutto giovedì 5 novembre, quando sono previsti rovesci e temporali sulle Isole maggiori. Al Nord, invece, le schiarite diventeranno più ampie nel pomeriggio, con sole prevalente. Le temperature resteranno comprese tra 13 e 18°C.

Le previsioni per martedì e mercoledì

Martedì 3 novembre il Nord avrà addensamenti sulla Romagna e lungo l’Appennino Emiliano, senza fenomeni significativi. Sul resto del settentrione il tempo sarà più soleggiato, con massime tra 13 e 17°C.

Al Centro è attesa nuvolosità lungo l’Adriatico, accompagnata da fenomeni deboli e isolati e da possibili spruzzate di neve sull’alto Appennino. Maggiori schiarite interesseranno l’Umbria e le regioni tirreniche. Al Sud persisterà una certa instabilità tra Adriatico e Ionio, con fenomeni brevi e temperature massime tra 13 e 16°C.

Mercoledì 4 novembre il cielo sarà generalmente nuvoloso al Nord, con fenomeni sporadici e di breve durata possibili sul basso Piemonte. Al Centro la nuvolosità sarà irregolare, con qualche fenomeno isolato ma anche ampie schiarite. Le massime resteranno tra 14 e 18°C.

Al Sud la variabilità sarà accompagnata da schiarite anche ampie sulle regioni occidentali, mentre in serata potranno arrivare piogge sulla Sardegna. Le temperature saranno in rialzo, con valori compresi tra 15 e 18°C.

Giovedì prevale l’instabilità sulle isole

Giovedì il Nord vedrà una residua variabilità al mattino e schiarite più ampie dal pomeriggio; qualche nube resterà sul Nordovest. Al Centro saranno possibili fenomeni sporadici lungo l’Adriatico, mentre le regioni tirreniche saranno generalmente più soleggiate.

Il Sud sarà più instabile sulle Isole maggiori, dove sono attesi rovesci e temporali. Altrove prevarrà la variabilità, con maggiore nuvolosità sull’Adriatico. Le temperature resteranno stazionarie, tra 15 e 18°C.