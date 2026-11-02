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Governatorati Usa, 36 Stati al voto: i democratici puntano a tornare maggioranza
Elezioni di midterm: in 36 Stati si vota per i governatorati, con i democratici in corsa per la maggioranza e quattro sfide toss-up secondo Cook.
Il voto ai governatori può cambiare gli equilibri degli Stati Uniti
Le elezioni di midterm di martedì 3 novembre non riguardano soltanto il Congresso: in 36 Stati si vota anche per il governatore. I democratici puntano a riconquistare la maggioranza dei governatorati, che manca loro dal 2010. Attualmente i repubblicani ne controllano 26, contro i 24 guidati dai democratici.
Secondo le valutazioni del Cook Political Report pubblicate il 27 ottobre, il Partito democratico potrebbe sottrarre ai repubblicani da due a quattro governatorati. Quattro competizioni sono classificate come toss-up, cioè senza un candidato chiaramente favorito.
Le sfide più incerte
In Georgia, dopo oltre vent’anni di governi repubblicani, l’ex sindaca di Atlanta Keisha Lance Bottoms sfida il repubblicano Rick Jackson. Il governatore uscente Brian Kemp non può ricandidarsi per i limiti di mandato. La gara è considerata un toss-up e un successo di Bottoms riporterebbe i democratici alla guida dello Stato dopo 23 anni.
L’Ohio è al centro di un testa a testa tra il repubblicano Vivek Ramaswamy e la democratica Amy Acton. La media di cinque sondaggi pubblicata da 270toWin assegna ad Acton il 47,6%, contro il 45,6% di Ramaswamy. Una vittoria democratica riporterebbe il partito alla guida dello Stato per la prima volta in vent’anni.
In Nevada, il governatore repubblicano Joe Lombardo cerca un secondo mandato contro il procuratore generale democratico Aaron Ford. In Wisconsin, invece, il democratico David Crowley e il repubblicano Tom Tiffany, sostenuto da Donald Trump, si contendono la successione a Tony Evers. Entrambe le corse sono state classificate come toss-up.
La partita dell’Alaska è resa più imprevedibile dal voto a preferenze classificate. Il democratico Jonathan Kreiss-Tomkins affronta tre repubblicani: Bernadette Wilson, Dave Bronson e Treg Taylor. Il Cook Political Report ha spostato la competizione nella categoria Lean Democrat, pur lasciandola aperta.
Tra roccaforti repubblicane e conferme democratiche
In Texas, il repubblicano Greg Abbott cerca il quarto mandato consecutivo contro la democratica Gina Hinojosa. I sondaggi Emerson College e Fox News lo indicano avanti, mentre il Cook Political Report mantiene la corsa nella categoria Lean Republican.
In New Mexico, la democratica Deb Haaland è avanti di almeno sette punti sul repubblicano Gregg Hull. Una sua eventuale elezione la renderebbe la prima donna nativa americana governatrice nella storia degli Stati Uniti. Haaland ha dichiarato: “A volte dimentico che potrei diventare la prima donna nativa americana”.
Possibili cambi di colore vengono segnalati anche in Iowa e Kansas. In Iowa, il democratico Rob Sand affronta il repubblicano Zach Lahn; in Kansas, il Gop prova a riconquistare il governatorato dopo gli otto anni della democratica Laura Kelly. Il Cook Political Report ha riclassificato la sfida da Lean Republican a Toss-Up.
I democratici difendono invece i governatorati di Oregon, Michigan e Arizona. In Oregon Tina Kotek sfida Christine Drazan, in Michigan Jocelyn Benson corre contro John James e in Arizona Katie Hobbs affronta Andy Biggs. Il Cook Political Report assegna ai democratici un vantaggio in tutti e tre gli Stati, senza considerare chiuse le rispettive competizioni.
Il ruolo dei governatori va oltre la politica locale: riguarda immigrazione, aborto, sanità, istruzione, fiscalità e amministrazione elettorale. Gli eletti resteranno in carica anche durante le presidenziali del 2028, quando gli Stati torneranno al centro del confronto sulle regole di voto e sulla ridefinizione dei collegi elettorali.