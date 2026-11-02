Governatorati Usa, 36 Stati al voto: i democratici puntano a tornare maggioranza

Secondo le valutazioni del Cook Political Report pubblicate il 27 ottobre, il Partito democratico potrebbe sottrarre ai repubblicani da due a quattro governatorati. Quattro competizioni sono classificate come toss-up, cioè senza un candidato chiaramente favorito.

In Georgia , dopo oltre vent’anni di governi repubblicani, l’ex sindaca di Atlanta Keisha Lance Bottoms sfida il repubblicano Rick Jackson . Il governatore uscente Brian Kemp non può ricandidarsi per i limiti di mandato. La gara è considerata un toss-up e un successo di Bottoms riporterebbe i democratici alla guida dello Stato dopo 23 anni.

L’ Ohio è al centro di un testa a testa tra il repubblicano Vivek Ramaswamy e la democratica Amy Acton . La media di cinque sondaggi pubblicata da 270toWin assegna ad Acton il 47,6%, contro il 45,6% di Ramaswamy. Una vittoria democratica riporterebbe il partito alla guida dello Stato per la prima volta in vent’anni.

In Nevada , il governatore repubblicano Joe Lombardo cerca un secondo mandato contro il procuratore generale democratico Aaron Ford. In Wisconsin, invece, il democratico David Crowley e il repubblicano Tom Tiffany , sostenuto da Donald Trump, si contendono la successione a Tony Evers. Entrambe le corse sono state classificate come toss-up.

La partita dell’Alaska è resa più imprevedibile dal voto a preferenze classificate. Il democratico Jonathan Kreiss-Tomkins affronta tre repubblicani: Bernadette Wilson, Dave Bronson e Treg Taylor. Il Cook Political Report ha spostato la competizione nella categoria Lean Democrat, pur lasciandola aperta.