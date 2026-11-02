Governo Meloni a quattro anni dal giuramento: tutti i dati su lavoro, fisco e riforme

Roma, 2 novembre 2026 – La Presidenza del Consiglio ha diffuso il bilancio quadriennale dell’Esecutivo: occupazione al 63% con 24,4 milioni di lavoratori, deficit/Pil stimato al 2,9% nel 2026 e spread a 109 punti base. Sul fronte sicurezza, registrati sbarchi in calo del 70% e 5.065 arresti antimafia.

Il quadro economico e i dati sul mercato del lavoro

A quattro anni dal giuramento del 22 ottobre 2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formalizzato il resoconto analitico dell’attività istituzionale svolta dall’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il documento ufficiale evidenzia il traguardo quadriennale evidenziando l’andamento degli indicatori macroeconomici e occupazionali rilevati tra l’avvio della legislatura e l’anno in corso.

Sul fronte dell’occupazione, il report registra il passaggio del tasso generale dal 60,1% del 2022 al 63% certificato nel primo semestre 2026, con un volume complessivo di 24,4 milioni di persone occupate e un saldo di 1,4 milioni di contratti a tempo indeterminato. Parallelamente, la disoccupazione complessiva è scesa dall’8,1% al 5,6%, mentre la quota giovanile si è attestata al 18% rispetto al dato di partenza. In ambito meridionale, il tasso di occupazione ha toccato il 51%, con una crescita quantificata in 4,4 punti percentuali rispetto alle rilevazioni del 2022.

Finanza pubblica, spread e gestione del PNRR

I parametri della finanza statale riportano una progressiva discesa del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo: dal valore dell’8,1% del 2022 al 7,1% nel 2023, per calare al 3,4% nel 2024, al 3,1% nel 2025 fino alla previsione del 2,9% per il 2026. Lo scarto di rendimento tra BTP e Bund (spread) si è posizionato a 109 punti base il 15 ottobre 2026 contro i 236 punti del 22 ottobre 2022, determinando una contrazione stimata degli oneri sul debito pari a 3,5 miliardi di euro annui.

Nel medesimo arco temporale, la quota di titoli del debito pubblico collocata presso i risparmiatori retail e le famiglie è salita al 14,6%, a fronte dell’8,8% registrato a inizio mandato. Riguardo all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Esecutivo segnala la presentazione della richiesta di pagamento relativa alla decima e ultima rata, con 166 miliardi di euro incassati e oltre 680mila progetti giunti a conclusione sui 690mila attivati.

Interventi su tassazione, pubblica amministrazione e sicurezza

Il piano fiscale ha visto l’accorpamento delle prime aliquote Irpef (23% fino a 28mila euro, 33% fino a 50mila euro e 43% oltre tale soglia), il taglio del cuneo fiscale per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro e l’innalzamento a 85mila euro del regime forfettario per le partite Iva. Sul versante delle entrate, l’attività di contrasto all’evasione ha consentito il recupero di 101 miliardi di euro nel triennio 2023-2025. Parallelamente, nella pubblica amministrazione sono state censite 641mila assunzioni tra il 2023 e il 2025, affiancate dalla riduzione della durata media dei concorsi da due anni a cinque mesi.

Nel comparto dell’ordine pubblico e della giustizia, i dati del compendio certificano 5.065 arresti e la cattura di 161 latitanti nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata, oltre a 22.127 beni immobili e mobili confiscati. Per quanto riguarda i flussi migratori via mare, il documento indica una flessione del 70% degli sbarchi irregolari rispetto al 2022 a fronte di un aumento del 55% dei rimpatri. Il disposition time nei tribunali registra una contrazione del 50,2% nel settore civile e del 31,5% nell’ambito penale.

Dati chiave del quadriennio 2022-2026:

Occupati totali: 24,4 milioni (tasso al 63%, disoccupazione al 5,6%)

Deficit/Pil: 2,9% previsto nel 2026 (rispetto all’8,1% del 2022)

Differenziale BTP-Bund: 109 punti base contro i 236 di inizio mandato

PNRR: avanzata richiesta per la decima rata; 166 miliardi ricevuti

Flussi migratori e contrasto alla criminalità: sbarchi -70%, rimpatri +55%, 5.065 arresti antimafia