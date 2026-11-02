Halloween a Roma, oltre 12mila sequestri e 20 patenti ritirate: tre arresti a Trastevere

Rafforzata la vigilanza nelle zone della vita notturna. Quasi 500 verifiche nei locali, otto denunce e oltre 12mila prodotti sequestrati tra merce abusiva e contraffatta

Roma, 2 novembre 2026 – Oltre 12mila articoli sequestrati, circa mille violazioni al Codice della Strada e 20 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale durante il fine settimana di Halloween, segnato da una maggiore affluenza nelle principali zone della movida. Parallelamente, un servizio straordinario dei Carabinieri nel quartiere Trastevere si è concluso con tre arresti e otto persone denunciate.

Centinaia gli agenti della Polizia Locale impegnati nelle attività di vigilanza, con particolare attenzione all’abusivismo commerciale, ai pubblici esercizi e alla sicurezza stradale. I controlli hanno interessato Trastevere, Campo de’ Fiori, il Pigneto e le altre aree maggiormente frequentate durante i festeggiamenti. Alle pattuglie territoriali si sono affiancate le unità specializzate del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale).

Halloween a Roma, sequestrati oltre 12mila prodotti

Le operazioni contro l’abusivismo commerciale sono iniziate nel pomeriggio di sabato 31 ottobre, quando gli agenti hanno individuato diversi venditori ambulanti privi delle necessarie autorizzazioni. Sono stati sequestrati oltre 10mila articoli, tra giocattoli, accessori e oggetti a tema Halloween, oltre a migliaia di pezzi di bigiotteria. Gran parte dei prodotti risultava inoltre priva dei requisiti e delle indicazioni previsti dalle norme a tutela dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda giocattoli e articoli simili.

Nel quartiere Prati è stato effettuato un ulteriore sequestro di oltre mille souvenir, esposti e venduti irregolarmente all’esterno di un esercizio commerciale. Le verifiche sono proseguite il giorno successivo nelle aree mercatali di Porta Portese e via Severini, dove sono stati sottoposti a sequestro penale circa mille articoli contraffatti, tra profumi e capi di abbigliamento.

L’attività della Polizia Locale ha riguardato anche bar, locali e attività commerciali, con quasi 500 verifiche. Tra le principali irregolarità riscontrate figurano vendita e somministrazione di alcolici fuori dalle regole, minimarket aperti oltre gli orari consentiti, occupazioni abusive di suolo pubblico, schiamazzi e musica ad alto volume.

A Monteverde e nella zona Marconi, i gestori di due minimarket sono stati sanzionati per circa 15mila euro complessivi, a causa di violazioni relative alla vendita di bevande alcoliche dopo la mezzanotte.

Sicurezza stradale, mille violazioni e 20 patenti ritirate

Particolare attenzione è stata riservata alla circolazione nelle ore serali e notturne. Nel corso del fine settimana, le pattuglie hanno accertato circa mille violazioni al Codice della Strada, tra comportamenti irregolari alla guida e sosta selvaggia.

Sono state inoltre 20 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno svolto anche servizi di viabilità per gestire il traffico nelle zone maggiormente interessate dagli spostamenti legati ai festeggiamenti.

Trastevere, tre arresti e otto denunce durante i controlli dei Carabinieri

Nello stesso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno condotto un distinto servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni legati alle bande giovanili e al disagio urbano. L’operazione si è svolta secondo le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio è di tre persone arrestate e otto denunciate alla Procura della Repubblica.

Nel dettaglio, i militari hanno rintracciato un 56enne, condotto in carcere in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina. L’uomo deve scontare una pena di sei mesi e 27 giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi.

Un 28enne è stato invece arrestato su Ponte Sisto dopo essere stato sorpreso, secondo quanto riferito dai Carabinieri, mentre cedeva una dose di cocaina. Durante il controllo avrebbe opposto resistenza, spintonando i militari. È stato inoltre trovato in possesso di 155 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività illecita.

Il terzo arresto è avvenuto in piazza di Santa Maria in Trastevere, dove un 59enne avrebbe colpito un cameriere con un’asta metallica per farsi consegnare l’incasso di un bar.

Otto denunce e controlli antidroga a Trastevere

Tra le otto persone denunciate figurano due giovani accusati di rapina in concorso e lesioni personali ai danni di due coetanei in piazza San Giovanni della Malva. Un 23enne, trovato in possesso di un coltello a serramanico in piazza Gioacchino Belli, è stato denunciato anche per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Altre denunce hanno riguardato l’inosservanza di un ordine di espulsione, l’interruzione di pubblico servizio da parte di un uomo che avrebbe bloccato le porte di un autobus e il possesso di una tessera sanitaria risultata rubata, trovata a un minorenne. Un 35enne è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale all’interno di un locale di viale Trastevere, mentre un 30enne è stato sorpreso, secondo i militari, mentre cedeva hashish su Ponte Sisto.

Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura otto giovani per uso personale di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente oltre 20 grammi di hashish e circa 1,12 grammi di cocaina.

L’operazione si è conclusa con 140 persone identificate e cinque veicoli controllati, oltre a sanzioni per violazioni del Codice della Strada e dei regolamenti di polizia urbana.