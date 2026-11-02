Halloween a Tarquinia, 5mila ingressi per “Le vie dell’horror”: è record di presenze

Tarquinia, 2 novembre 2026 – Cinquemila ingressi e un nuovo record per “Le vie dell’horror”, la manifestazione che nella giornata di sabato 31 ottobre ha trasformato il centro storico di Tarquinia in un percorso tra scenografie, effetti speciali e personaggi da brivido. L’edizione 2026 ha registrato il numero più alto di accessi mai raggiunto dall’iniziativa, richiamando visitatori dal primo pomeriggio fino a tarda sera.

La festa di Halloween si è aperta alle 15.30 con la sfilata in maschera dedicata ai bambini, accompagnati dalle famiglie. Il programma è proseguito in piazza Cavour, dove Konsu Animazione ha proposto musica, truccabimbi e giochi.

Tarquinia, il quartiere San Martino si trasforma per Halloween

Dalle ore 18 è entrato nel vivo il percorso “Le vie dell’horror”, allestito tra vicoli e piazze del quartiere San Martino. Scenografie, giochi di luci, suoni ed effetti speciali hanno accompagnato i visitatori attraverso ambientazioni popolate da decine di figuranti.

Scheletri, vampiri, fantasmi e zombie hanno animato il percorso, sorprendendo il pubblico con apparizioni e incontri lungo le strade del borgo.

La principale novità dell’edizione 2026 è stata la parata finale in maschera delle 21.30. Al termine del percorso, i figuranti hanno dato vita a un corteo accompagnato dalla musica, partito dall’arco del palazzo comunale, in piazza Giacomo Matteotti, e concluso in piazza Cavour, dove il pubblico ancora presente ha accolto i partecipanti con un applauso.

Il record di ingressi e i ringraziamenti agli organizzatori

Con 5mila ingressi registrati, la manifestazione ha raggiunto il suo miglior risultato dalla nascita dell’iniziativa.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Hinsette, con il sostegno del Comune di Tarquinia e la collaborazione del Centro di Aggregazione Giovanile e di Evensound 2.0.

L’amministrazione comunale e l’associazione hanno ringraziato i volontari e i figuranti impegnati per settimane nella preparazione delle scenografie e del percorso.