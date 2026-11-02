“Il gelo alle porte e un camper senza elettricità come casa: il dramma invisibile di Torrimpietra”

Fiumicino, 2 novembre 2026 – Da diversi mesi una persona senza fissa dimora vive all’interno di un camper nel parcheggio del supermercato Pam di Torrimpietra, senza allacciamento elettrico e, secondo quanto segnalato, in condizioni di particolare fragilità. Con l’avvicinarsi dell’inverno, arriva un appello al Comune di Fiumicino affinché i Servizi sociali verifichino la situazione e individuino una soluzione adeguata A sollevare il caso è Gianmarco Irienti, segretario di Azione Fiumicino, che chiede un intervento tempestivo dell’amministrazione comunale per garantire assistenza alla persona interessata: “Un appello al Comune di Fiumicino: nessuno deve essere lasciato solo, soprattutto con l’arrivo dell’inverno”, dichiara Irienti.

Torrimpietra, l’appello per la persona che vive nel camper

Secondo quanto riferito dal rappresentante di Azione, la persona vive in una piazzola del parcheggio, all’interno di un camper privo di collegamento alla rete elettrica e delle condizioni di comfort e sicurezza necessarie ad affrontare i mesi più freddi. Una situazione che, con l’abbassamento delle temperature, potrebbe diventare ancora più difficile.

Irienti racconta che nei giorni scorsi è stato offerto un primo aiuto attraverso l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Un gesto di solidarietà che, sottolinea, non può però sostituire un intervento organizzato da parte delle istituzioni: “In questi giorni abbiamo cercato di offrire un piccolo aiuto concreto, provvedendo a una spesa di generi alimentari e beni di prima necessità. Un gesto semplice, nato dalla volontà di non voltarsi dall’altra parte, ma che certamente non può sostituire un intervento strutturato”, spiega.

La richiesta al Comune di Fiumicino e ai Servizi sociali

L’appello è rivolto direttamente all’amministrazione comunale, all’assessorato competente e ai Servizi sociali, ai quali Irienti chiede di verificare le condizioni della persona, incontrarla e valutare le forme di sostegno più appropriate. La richiesta non riguarda soltanto la possibilità di trovare un riparo temporaneo, ma anche l’eventuale attivazione di un percorso di assistenza e accompagnamento sociale, che possa offrire maggiore stabilità e condizioni di vita dignitose.

“La solidarietà non può essere soltanto una parola da pronunciare nelle occasioni pubbliche. Deve tradursi in gesti concreti, attenzione verso chi è più fragile e capacità delle istituzioni di intervenire quando qualcuno rischia di rimanere indietro”, afferma il segretario di Azione Fiumicino.

Irienti richiama inoltre la responsabilità condivisa tra cittadini e istituzioni, sottolineando che il sostegno alle persone in difficoltà non dovrebbe dipendere esclusivamente dalle iniziative individuali: “Il bene deve partire da ognuno di noi. Ma la politica, quella con la P maiuscola, ha il dovere di tendere una mano, sostenere i più deboli, creare opportunità e permettere a ogni persona di vivere con dignità”.