Incendio a Roma: due vittime per asfissia in un appartamento invaso dal fumo

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato da un armadio autoestinguente, Sul posto carabinieri e polizia.

Roma, 2 novembre 2026 – Una tragedia si è consumata questa mattina nel quartiere Nomentano, dove un incendio ha causato la morte di due persone. La Squadra VVF 6/A del distaccamento di Nomentano è intervenuta intorno alle ore 06:30 in via Spinoza, 38, per una segnalazione di fumo nel vano scale di una palazzina di sette piani.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e le prime ipotesi

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato un uomo e una donna deceduti all’interno del loro appartamento, completamente invaso dal fumo. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato da un armadio autoestinguente, che avrebbe generato una quantità di fumo tale da provocare l’asfissia delle due vittime.

Le autorità competenti, tra cui Carabinieri e Polizia di Stato, sono intervenute per le indagini di rito, al fine di accertare le cause precise dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

Dettagli dell’incidente e dinamica dell’evento

L’incendio si è sviluppato nel vano scale del palazzo, diffondendosi poi nell’appartamento delle vittime. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, le condizioni all’interno dell’abitazione erano già compromesse dal fumo, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di salvataggio.

Le indagini sono ancora in corso per stabilire se vi siano state irregolarità nella manutenzione dell’armadio o se l’incendio sia stato causato da altre circostanze. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Un tragico episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza

L’accaduto riaccende l’attenzione sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezza degli edifici, soprattutto in contesti residenziali. La presenza di dispositivi come gli armadi autoestinguenti, se non correttamente manutenuti, può rappresentare un rischio significativo per gli abitanti.