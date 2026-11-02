Israele, votare contro Netanyahu non significa scegliere la pace

Il 65% degli israeliani è contrario alla soluzione dei due Stati. E il principale sfidante del premier è un ex generale che ha partecipato al gabinetto di guerra dopo il 7 ottobre

Tel Aviv, 2 novembre 2026 – Si può essere contrari a Benjamin Netanyahu senza essere favorevoli alla nascita di uno Stato palestinese. Si può chiedere la fine di un governo senza volere la fine della sua politica di sicurezza. E si può persino considerare il premier responsabile del disastro del 7 ottobre 2023 senza mettere in discussione la necessità di continuare a combattere Hamas nella Striscia di Gaza. È questa la contraddizione che una parte dell’opinione pubblica europea fatica ancora a comprendere. In Israele essere contro Netanyahu non significa necessariamente essere contro la guerra. E il risultato delle elezioni del 27 ottobre lo dimostra meglio di qualsiasi manifestazione di piazza.

Il primo ministro ha perso la maggioranza parlamentare, ma non è stato travolto. Il Likud – partito di Netanyahu – rimane il primo partito con 27 seggi, davanti ai 21 di Yashar, la formazione fondata dall’ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot. La coalizione che ha sostenuto Netanyahu si ferma a 53 parlamentari, contro i 48 delle forze di opposizione. Gli altri 19 seggi appartengono ai partiti arabi, protagonisti di un clamoroso exploit. Per governare ne servono 61. Tradotto: Netanyahu non dispone più dei numeri necessari a mantenere autonomamente il potere, ma neppure i suoi avversari hanno una maggioranza pronta a sostituirlo.

La vera notizia, dunque, non è che Israele abbia scelto la pace, ma che abbia messo in discussione chi debba amministrarne la sicurezza. E le due cose sono profondamente diverse. Per due anni, in Europa, si è creduto che le grandi proteste di piazza contro Netanyahu segnalassero una convergenza con la causa palestinese: un’interpretazione che travisa la realtà. Gran parte della piazza contestava al premier l’opposto, ossia un’eccessiva debolezza e l’incapacità di riportare a casa gli ostaggi. Per raggiungere quel risultato sono serviti gli accordi di Sharm el-Sheikh promossi da Trump, oggi considerato per questo eroe in ampi settori dell’opinione pubblica israeliana. E Netanyahu? Molto meno, per usare un eufemismo.

Netanyahu è il problema. Ma non necessariamente per le ragioni che pensiamo

Per molti israeliani, il 7 ottobre 2023 rimane innanzitutto il giorno nel quale lo Stato non è riuscito a proteggere i propri cittadini. Il sistema di sicurezza sul quale il Paese aveva costruito buona parte della propria identità nazionale è stato violato. Le conseguenze politiche di quel fallimento non possono essere cancellate dalle successive operazioni militari.

Netanyahu viene contestato anche per questo: non aver impedito l’attacco di Hamas, aver gestito la guerra tra controversie e divisioni interne e non aver consentito una piena ricostruzione indipendente delle responsabilità politiche e militari. Secondo una rilevazione dell’Israel Democracy Institute, pubblicata a ottobre, il 71% degli israeliani ebrei sostiene l’istituzione di una commissione statale d’inchiesta sul 7 ottobre. Il 72% vuole inoltre una legge che estenda in modo egualitario gli obblighi di leva alla comunità ultraortodossa. Due dati che raccontano una società interessata alla sicurezza, ma anche alla distribuzione delle responsabilità e dei sacrifici.

Eisenkot, l’avversario di Netanyahu che non vuole lo Stato palestinese

Qui emerge il secondo equivoco. In Europa, una sconfitta di Netanyahu viene facilmente associata alla possibilità di una svolta diplomatica. Ma chi dovrebbe sostituirlo?

Gadi Eisenkot non è un pacifista. È stato capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, ha partecipato al gabinetto di guerra dopo il 7 ottobre e ha costruito la propria carriera sulla sicurezza nazionale. Non rappresenta un’alternativa ideologica alla forza militare israeliana. Contesta piuttosto la gestione politica di quella forza, gli obiettivi perseguiti da Netanyahu e le conseguenze delle sue alleanze di governo. Soprattutto, Eisenkot non sostiene la soluzione dei due Stati. Nell’agosto scorso ha definito “illuso” chi ritiene ancora percorribile quella strada dopo l’attacco di Hamas.

È una posizione che può sorprendere chi osserva Israele da Bruxelles, Roma o Parigi. Molto meno chi considera il clima politico maturato nel Paese dopo il 2023. Secondo un’indagine Gallup pubblicata il 6 ottobre 2026, soltanto il 26% degli israeliani sostiene la soluzione dei due Stati, mentre il 65% si dichiara contrario.

Sono percentuali che impongono una riflessione: il riconoscimento internazionale della Palestina può avanzare nelle cancellerie occidentali senza che questo produca automaticamente un cambiamento nell’orientamento dell’elettorato israeliano. I governi europei, e nemmeno le opinioni pubbliche, devono proiettare i propri desideri sulla realtà, sperando che siano la stessa cosa. Anzi, proprio mentre le nostre cancellerie considerano lo Stato palestinese una condizione necessaria per una pace duratura, in Israele prevale una percezione opposta: quella di una sovranità palestinese interpretata, nelle attuali condizioni, come un potenziale rischio per la sicurezza nazionale. Senza comprendere questa distanza, diventa difficile interpretare tanto Netanyahu quanto i suoi avversari.

La Cisgiordania è la vera differenza

Tutto questo non significa che Netanyahu ed Eisenkot siano intercambiabili. La differenza più significativa riguarda la Cisgiordania, dove l’espansione degli insediamenti israeliani e le aggressioni contro i palestinesi da parte di coloni estremisti sono diventate questioni centrali nei rapporti con gli alleati occidentali. Eisenkot ha criticato apertamente queste violenze e si è opposto al progetto di espansione degli insediamenti nell’area E1, che comprometterebbe ulteriormente la continuità territoriale tra le principali aree palestinesi.

È una distinzione importante. Un eventuale governo guidato dall’ex generale, soprattutto se privo delle componenti più radicali della destra religiosa, potrebbe imprimere un cambiamento nella gestione dei territori occupati. Ma attenzione a non confondere il possibile contenimento degli insediamenti con l’apertura immediata di un percorso verso l’indipendenza palestinese.

La differenza tra Netanyahu ed Eisenkot potrebbe essere quella tra due modi di esercitare il potere israeliano, non tra due idee opposte del futuro della Palestina. È meno rassicurante della narrazione di una vittoria dei moderati contro gli estremisti, ma più vicino alle posizioni effettivamente espresse dai protagonisti.

Il paradosso dei 19 seggi arabi

C’è però un elemento che rende queste elezioni diverse dalle precedenti. I partiti arabi hanno conquistato 19 seggi, quasi raddoppiando la propria rappresentanza parlamentare. Impossibile da pronosticare, La Lista Unita ne ha ottenuti 11, mentre Ra’am, guidato da Mansour Abbas, ne ha conquistati otto. Se questi parlamentari sostenessero tutti un governo alternativo a Netanyahu, sommati ai 48 dell’opposizione raggiungerebbero 67 voti. Una maggioranza teoricamente sufficiente. Il problema è che alcuni dei partiti intenzionati a sostituire Netanyahu non vogliono governare con le formazioni arabe, né dipendere dai loro voti.

Il leader nazionalista Avigdor Lieberman, pur avendo annunciato il proprio sostegno alla candidatura di Eisenkot, si oppone a una maggioranza fondata sull’appoggio delle liste arabe. Dall’altra parte, Ahmad Tibi, esponente della Lista Unita, ha manifestato la disponibilità a sostenere dall’esterno un governo alternativo, senza chiedere incarichi ministeriali. Ecco allora il paradosso: i voti dei cittadini arabi israeliani possono risultare indispensabili per cambiare il governo, ma il loro peso politico rimane controverso proprio tra coloro che chiedono un cambiamento.

La questione non è soltanto numerica. Riguarda il modo in cui uno Stato che si definisce ebraico e democratico riesce a conciliare la propria identità nazionale con la partecipazione al potere della sua minoranza araba. Non sarebbe la prima volta che un partito arabo partecipa agli equilibri di governo: Ra’am entrò nella coalizione Bennett-Lapid nel 2021. Ma oggi il quadro politico e le diffidenze reciproche rendono l’operazione particolarmente complessa.

Netanyahu può perdere il governo. Non è detto che perda la sua eredità