Ita Airways, 226 uscite volontarie e 400 assunzioni nel 2027

Fiumicino, 2 novembre 2026 – Ita Airways punta a chiudere il 2026 con un risultato operativo positivo, possibilmente superiore a quello registrato nel 2025, nonostante l’aumento dei costi del carburante e le conseguenze delle tensioni geopolitiche sul trasporto aereo. La compagnia prepara intanto una nuova fase di sviluppo, tra il rafforzamento dei rapporti con Lufthansa, l’espansione delle rotte verso il Sud America e un piano occupazionale che prevede 400 assunzioni nel 2027, a fronte di 226 uscite volontarie.

A delineare le prospettive del vettore, controllato dal ministero dell’Economia e da Lufthansa, è l’amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart, in un’intervista al Corriere della Sera: “Siamo in una fase di trasformazione”, spiega il manager, indicando le priorità industriali e finanziarie della compagnia.

Ita Airways, l’obiettivo è migliorare il risultato operativo del 2025

Nonostante un contesto internazionale complesso, Eberhart si dice fiducioso sulla possibilità di mantenere positivo il risultato operativo di Ita Airways: “Per l’intero anno ci aspettiamo un risultato operativo positivo”, afferma, aggiungendo che, con condizioni favorevoli, la compagnia potrebbe superare il dato del 2025, quando aveva registrato un Ebit di 25,1 milioni di euro. Un obiettivo che il manager considera raggiungibile nonostante l’impatto dei rincari energetici. Secondo le stime illustrate nell’intervista, il maggiore costo del cherosene nel 2026 sarà compreso tra 150 e 170 milioni di euro.

A questa voce si aggiungono circa 50 milioni di euro legati alle irregolarità operative, tra guasti tecnici, condizioni meteorologiche avverse, attività vulcanica dell’Etna e modifiche ai collegamenti determinate dai conflitti internazionali. La compagnia beneficia tuttavia di una significativa copertura finanziaria contro le oscillazioni dei prezzi del carburante: “Quest’anno siamo ancora coperti sul jet fuel, oltre l’80%”, precisa Eberhart.

A sostenere le prospettive economiche sono soprattutto due fattori: l’aumento del ricavo unitario rispetto al 2025 e le sinergie con Lufthansa, che stanno producendo effetti positivi sui costi, in particolare negli acquisti e in alcuni contratti. Anche le tariffe aeree hanno registrato un incremento. Secondo Eberhart, però, l’aumento medio dei prezzi dei biglietti è rimasto inferiore al 10%.

Lufthansa verso il 90% e nuove opportunità sulle rotte transatlantiche

Un altro capitolo centrale per il futuro di Ita Airways riguarda il consolidamento dell’integrazione con Lufthansa. La compagnia è impegnata nel percorso che dovrebbe portare il gruppo tedesco ad aumentare la propria partecipazione fino al 90% del capitale. Si tratta di un’operazione sulla quale sono ancora in corso le attività necessarie e che non viene presentata come già conclusa. Parallelamente, Ita Airways lavora all’ingresso nella joint venture transatlantica, un passaggio considerato rilevante per il rafforzamento delle attività sui collegamenti tra Europa e Americhe.

Nuove rotte per Caracas e Lima: Ita Airways guarda al Sud America

Sul fronte commerciale, Ita Airways prepara un’espansione verso il Sud America, un mercato sul quale intende rafforzare la propria presenza. Tra le destinazioni considerate figurano Caracas, in Venezuela, e Lima, in Perù. Quest’ultima rappresenta una possibilità ancora in valutazione, anche alla luce della concorrenza internazionale sui collegamenti tra Europa e America Latina.

In particolare, lo scenario comprende i progetti di Emirates relativi al mercato peruviano, con un possibile collegamento attraverso Milano Malpensa. L’eventuale ampliamento delle rotte si inserisce nella strategia di crescita del vettore italiano e nel percorso di integrazione con Lufthansa, ma le nuove destinazioni non vengono indicate come collegamenti già operativi.

Ita Airways, 226 uscite volontarie e 400 assunzioni nel 2027