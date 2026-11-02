Kimi Antonelli è campione del mondo: “Qualcosa che ricorderò per sempre”

Nella generazione dei giovani fenomeni dello sport italiano e delle leggende, c’è anche lui. Kimi Antonelli doma le grandi velocità delle monoposto più forti del pianeta e diventa campione del mondo. A soli 20 anni si porta in cima alla storia della Formula Uno e scrive quella dello sport azzurro. Il terzo posto arrivato al Gran Premio del Messico lo incorona iridato (leggi qui) e lo rende il più giovane atleta italiano a staccare il titolo in Formula Uno. E a 73 anni dalla conquista che fece Alberto Ascari. In palmares ha le nove vittorie stagionali del 2026, 7 pole position conquistate (il terzo italiano di sempre, dopo lo stesso Ascari, 14, e Riccardo Patrese, con 8). E’ l’unico pilota a potersi fregiare del titolo mondiale alla prima stagione in Formula Uno (oltre a Nino Farina).