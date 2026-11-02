IL COMMENTO|
Kimi Antonelli è campione del mondo: “Qualcosa che ricorderò per sempre”
Il pilota italiano è il primo azzurro a staccare il titolo iridato in Formula Uno, a 73 anni da Ascari. E’ storia
Nella generazione dei giovani fenomeni dello sport italiano e delle leggende, c’è anche lui. Kimi Antonelli doma le grandi velocità delle monoposto più forti del pianeta e diventa campione del mondo. A soli 20 anni si porta in cima alla storia della Formula Uno e scrive quella dello sport azzurro. Il terzo posto arrivato al Gran Premio del Messico lo incorona iridato (leggi qui) e lo rende il più giovane atleta italiano a staccare il titolo in Formula Uno. E a 73 anni dalla conquista che fece Alberto Ascari. In palmares ha le nove vittorie stagionali del 2026, 7 pole position conquistate (il terzo italiano di sempre, dopo lo stesso Ascari, 14, e Riccardo Patrese, con 8). E’ l’unico pilota a potersi fregiare del titolo mondiale alla prima stagione in Formula Uno (oltre a Nino Farina).
E’ arrivato nel grande circo della F1 con la Mercedes, sostituendo Lewis Hamilton (nove volte campione del mondo), dimostrando talento, grande personalità, sicurezza in pista e carattere. In questo modo è cresciuto ulteriormente, diventando leggenda assoluta.
Risuona allora l’inno italiano sul podio e sotto il cielo messicano. Lui con le lacrime agli occhi, sorridente e felice, festeggia con il Tricolore in mano. Immagini dello sport che per sempre resteranno nella memoria.
“Festeggerò con la famiglia, gli amici e il team – ha detto ai microfoni di Sky Sport, come riporta sport.sky.it, a margine della premiazione – è una cosa che ci ricorderemo per sempre. Ce l’abbiamo fatta! Grazie a tutti per il supporto, continueremo a spingere per portare l’Italia in alto”.
Foto IMAGO (da Coni/Facebook)
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