La protesta studentesca entra nei licei romani: occupate le due sedi del Righi

Dopo il corteo di venerdì, l’occupazione si è estesa al liceo Righi e all’Augusto. Al Righi gli studenti e le studentesse hanno preso entrambe le sedi, quella centrale di via Campania e la succursale di via Boncompagni. L’istituto è indicato come il miglior liceo scientifico di Roma nella classifica Eduscopio.

Il preside Giovanni Cogliandro non ha più la disponibilità delle due sedi occupate. Durante la giornata, gli occupanti annunceranno il documento politico della protesta e i primi corsi autorganizzati dal collettivo. Nella succursale di via Boncompagni, il 19 ottobre, era comparsa una lista di stupri con i nomi di cinque studenti ed ex studenti, tutti di sesso maschile.

La situazione al Tasso

Il vicino liceo Tasso ha raggiunto una settimana di occupazione. Nei giorni scorsi il preside Alessio Santagati ha incontrato gli studenti e ha chiesto la conclusione della protesta, anche per consentire il rientro degli studenti e delle studentesse disabili.

Gli occupanti, che hanno dichiarato di voler lasciare l’istituto non prima di mercoledì, hanno proposto in alternativa l’apertura di uno spazio dedicato all’interno della scuola occupata.

Le richieste dei collettivi

L’Augusto è stato occupato all’alba. In una dichiarazione, il collettivo autorganizzato afferma di protestare contro i tagli, la carenza di personale e lo smantellamento dei servizi della scuola pubblica. Il gruppo collega inoltre la riduzione delle risorse per l’istruzione alle spese militari e alle politiche di riarmo.

Secondo il collettivo, un ulteriore taglio di circa 250 milioni di euro comporterebbe l’eliminazione di settemila posti tra docenti e personale Ata. Si tratta di una valutazione attribuita agli studenti nella loro dichiarazione.

Anche il collettivo del Nomentano ha annunciato l’occupazione. Le richieste comprendono il contrasto al caro vita, al Dl scuola e al Dl sicurezza, oltre all’educazione sessuo-affettiva negli istituti e a maggiori fondi per edilizia scolastica e didattica, senza destinare queste risorse al riarmo.