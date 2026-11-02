Lance, armature e bici Lime: a London Fields la giostra di Halloween

Sabato, a Londra, le giostre medievali sono tornate in scena con una variazione contemporanea: i partecipanti in armatura hanno sostituito i cavalli con biciclette elettriche, affrontandosi davanti a centinaia di spettatori.

La sfida su due ruote

L’evento, organizzato a London Fields in vista di Halloween, ha utilizzato biciclette Lime alimentate a batteria. La formula ha mantenuto l’elemento centrale della giostra: i partecipanti impugnavano le lance e cercavano di disarcionare gli avversari dalle loro biciclette.

La competizione si è svolta tra costumi elaborati e richiami alla tradizione medievale. I cavalieri hanno fatto il loro ingresso accompagnati da musica rock, mentre il pubblico seguiva le sfide e festeggiava i vincitori.