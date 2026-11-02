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Lance, armature e bici Lime: a London Fields la giostra di Halloween
A London Fields, in vista di Halloween, le giostre medievali si svolgono su biciclette Lime: cavalieri in armatura si sfidano con le lance.
Sabato, a Londra, le giostre medievali sono tornate in scena con una variazione contemporanea: i partecipanti in armatura hanno sostituito i cavalli con biciclette elettriche, affrontandosi davanti a centinaia di spettatori.
La sfida su due ruote
L’evento, organizzato a London Fields in vista di Halloween, ha utilizzato biciclette Lime alimentate a batteria. La formula ha mantenuto l’elemento centrale della giostra: i partecipanti impugnavano le lance e cercavano di disarcionare gli avversari dalle loro biciclette.
La competizione si è svolta tra costumi elaborati e richiami alla tradizione medievale. I cavalieri hanno fatto il loro ingresso accompagnati da musica rock, mentre il pubblico seguiva le sfide e festeggiava i vincitori.
Nel programma hanno trovato spazio anche momenti di danza e costumi a tema medievale. La folla ha inoltre salutato Tommy Moore, presentato come il re autoproclamato dell’evento.