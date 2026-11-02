Lite tra vicini svela un traffico di droga: trovato un chilo di droga in casa

Sequestrate circa un chilo di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), tra cui scorte nascoste nel frigorifero e nel bagno.

Roma, 2 novembre 2026 – Una lite tra vicini, nata da rumori di ristrutturazione, ha portato gli agenti della Polizia di Stato a scoprire un traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Tor Tre Teste. L’intervento, inizialmente nato come una segnalazione al 112 (NUE) per una questione condominiale, si è trasformato in un’operazione che ha portato all’arresto di un 34enne tedesco, accusato di detenzione ai fini di spaccio.

Dalla lite al sequestro: il colpo di scena

Tutto ha inizio quando un operaio, impegnato nei lavori di ristrutturazione di un appartamento, viene minacciato da un vicino infastidito dai rumori. La situazione sembra risolversi con un confronto tra le parti, ma il vero colpo di scena arriva quando un altro operaio, nei pressi del parcheggio, assiste alla caduta di una busta azzurra contenente oltre 150 dosi di cocaina e due panetti di hashish. La traiettoria del lancio porta gli agenti direttamente alla finestra della camera da letto del vicino coinvolto nella lite.

La scoperta: una “dispensa” dello spaccio

Gli agenti, intervenuti sul posto, trovano un vero e proprio laboratorio dello spaccio all’interno dell’abitazione. Tra le stanze, vengono sequestrate circa un chilo di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), tra cui scorte nascoste nel frigorifero e nel bagno. Inoltre, viene rinvenuta una “cassa” con oltre 5.000 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività illegale.

Il 34enne tedesco, gravemente indiziato per detenzione ai fini di spaccio, è stato arrestato e il fermo è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria presso il tribunale di Piazzale Clodio.

L’operazione, condotta dal Commissariato di P.S. Porta Maggiore e dalle Volanti, ha evidenziato come anche le situazioni più apparentemente banali possano nascondere realtà criminali.