Meloni e Vannacci, lo scontro passa dalle urne alle «linee rosse»

Giorgia Meloni accusa Futuro nazionale di avere come obiettivo quello di far perdere alle urne il governo guidato dal primo presidente del Consiglio espressione della destra italiana. Roberto Vannacci replica chiedendo alla presidente del Consiglio di spiegare perché, a suo giudizio, “vuole far vincere la sinistra”.

Il confronto è contenuto nel libro di Bruno Vespa Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein, in uscita lunedì 2 novembre per Mondadori-Rai libri. Rispondendo a una domanda sull’ipotesi di alleanza con Vannacci, Meloni ha detto di voler chiedere agli italiani di continuare a governare «senza ricatti».

La presidente del Consiglio ha spiegato di voler tornare al governo con il centrodestra già esistente, eventualmente rafforzato da nuovi movimenti civici. Secondo Meloni, Vannacci ha scelto di lasciare la Lega, insieme ai parlamentari che lo hanno seguito, collocandosi all’opposizione e votando contro l’esecutivo insieme a esponenti di forze diverse. Per questo, ha definito il nuovo soggetto un «campo larghissimo» e ha sostenuto che, se il governo perde, a governare sarà la sinistra.

La replica di Vannacci

Intervenendo a Un giorno da pecora su Radio1, Vannacci ha ribaltato l’accusa: «Come mai Meloni vuole far vincere la sinistra, ce lo spieghi». Ha inoltre respinto l’espressione «campo larghissimo», definendola «il camposanto», e ha parlato di un’aggregazione a destra con altri esponenti politici.