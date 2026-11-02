Mexican International di Badminton, Caponio conquista uno splendido argento. Stiglich è bronzo

Fabio Caponio ha conquistato l’argento nel singolare maschile e Gianna Stiglich ha messo il bronzo al colle, bronzo nel singolare femminile.

Caponio ha tessuto una bella finale, dopo aver realizzato un ottimo percorso di gara. Ha lottato in un match sul filo dell’equilibrio e ha ceduto al terzo set allo statunistense Chun, con il punteggio di 15-21; 21-19; 21-16.