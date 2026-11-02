SUL PODIO|
Mexican International di Badminton, Caponio conquista uno splendido argento. Stiglich è bronzo
Due belle medaglie per l’Italia alla 17esima edizione della competizione
Arrivano due splendide medaglie dal 17esimo Mexican International di Badminton per l’Italia.
Fabio Caponio ha conquistato l’argento nel singolare maschile e Gianna Stiglich ha messo il bronzo al colle, bronzo nel singolare femminile.
Caponio ha tessuto una bella finale, dopo aver realizzato un ottimo percorso di gara. Ha lottato in un match sul filo dell’equilibrio e ha ceduto al terzo set allo statunistense Chun, con il punteggio di 15-21; 21-19; 21-16.
Si è fermata, invece, in semifinale Gianna Stiglich. Dopo un’ottima partita contro la cinese di Taipei, l’azzurra si è poi imposta in due combattuti parziali con il punteggio di 23-21; 21-19.
Foto badmintonitalia.it (da badmintonitalia.it)
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