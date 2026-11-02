Nuova indagine sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini: la procura di Roma ascolterà un testimone inedito

Roma, 2 novembre 2026 – La procura di Roma ha avviato una nuova indagine sull’omicidio dello scrittore e regista Pier Paolo Pasolini, avvenuto all’idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975. L’iniziativa, sollecitata da un esposto presentato dall’avvocato Stefano Maccioni, mira a riesaminare il caso alla luce di nuovi elementi e di un testimone mai ascoltato prima, che potrebbe gettare nuova luce sulla dinamica del delitto.

Il contesto e le nuove prospettive

Pasolini fu ucciso in circostanze ancora non del tutto chiarite, e per decenni la versione ufficiale ha indicato Giuseppe ‘Pino’ Pelosi come unico responsabile. Tuttavia, l’avvocato Maccioni, legale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, del regista David Grieco e dello scrittore Giovanni Giovannetti, ha presentato un’istanza per la riapertura delle indagini, sostenendo che Pelosi non fosse solo quella sera. L’istanza si basa su nuovi elementi, tra cui le immagini del telegiornale Rai dell’epoca e una rielaborazione dei dati raccolti, che suggerirebbero la presenza di altre persone coinvolte.

Le richieste della procura e i prossimi passi

La procura di Roma ha accolto la richiesta di Maccioni e procederà all’ascolto del nuovo testimone, mai sentito in precedenza. L’obiettivo è verificare le dichiarazioni e approfondire le circostanze dell’omicidio, alla luce delle contraddizioni emerse nel corso degli anni. L’inchiesta mira a fare chiarezza su un caso che ha segnato la storia culturale italiana, aprendo a possibili nuove piste investigative.

Un caso ancora aperto