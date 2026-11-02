Nuovo assessore a Fiumicino: Francesca De Pascali alla guida di Urbanistica, turismo e politiche del personale

Francesca De Pascali, fino a oggi presidente della Commissione Urbanistica e Politiche del Territorio , ha maturato una solida esperienza nell’amministrazione comunale. Oltre ai suoi incarichi istituzionali, ha collaborato attivamente con il sindaco su temi come il decentramento e l’ equità fiscale , contribuendo a progetti di rilievo per il territorio.

Il sindaco Mario Baccini ha sottolineato come la nomina di De Pascali sia il riconoscimento di un percorso caratterizzato da impegno, serietà e risultati concreti. “Ho voluto affidarle tre settori strategici per il futuro della nostra città – ha dichiarato Baccini –: l’urbanistica, per una visione organica e sostenibile delle trasformazioni territoriali; il turismo, per valorizzare le potenzialità economiche, ambientali e culturali di Fiumicino; e le politiche del personale, per promuovere formazione e valorizzazione delle professionalità interne.”