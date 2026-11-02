L'incarico
Nuovo assessore a Fiumicino: Francesca De Pascali alla guida di Urbanistica, turismo e politiche del personale
Il sindaco Baccini nomina l’avvocato De Pascali, già presidente della Commissione Urbanistica, per guidare tre settori strategici della città.
Fiumicino, 2 novembre 2026 – Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha nominato l’avvocato Francesca De Pascali nuovo assessore comunale con deleghe in urbanistica, turismo e politiche del personale. La decisione, annunciata ufficialmente, rappresenta un passo significativo per la gestione amministrativa della città, affidando a una figura già esperta nella commissione urbanistica la responsabilità di tre ambiti cruciali per lo sviluppo locale.
Un profilo di esperienza e competenza
Francesca De Pascali, fino a oggi presidente della Commissione Urbanistica e Politiche del Territorio, ha maturato una solida esperienza nell’amministrazione comunale. Oltre ai suoi incarichi istituzionali, ha collaborato attivamente con il sindaco su temi come il decentramento e l’equità fiscale, contribuendo a progetti di rilievo per il territorio.
Tra i risultati più significativi del suo percorso amministrativo si segnalano l’istituzione della nuova sede comunale decentrata di Aranova e l’avvio del servizio 118 a Fregene, iniziative che hanno migliorato la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Le midichiarazioni del sindaco e i nuovi obiettivi
Il sindaco Mario Baccini ha sottolineato come la nomina di De Pascali sia il riconoscimento di un percorso caratterizzato da impegno, serietà e risultati concreti. “Ho voluto affidarle tre settori strategici per il futuro della nostra città – ha dichiarato Baccini –: l’urbanistica, per una visione organica e sostenibile delle trasformazioni territoriali; il turismo, per valorizzare le potenzialità economiche, ambientali e culturali di Fiumicino; e le politiche del personale, per promuovere formazione e valorizzazione delle professionalità interne.”
Il primo cittadino ha inoltre evidenziato come questa scelta si inserisca in una strategia più ampia di crescita della classe dirigente, sia politica che amministrativa, fondamentale per affrontare le sfide future della città.
In chiusura, Baccini ha ringraziato l’ex assessore Federica Poggio per il suo impegno, augurando a De Pascali buon lavoro e fiducia nella sua capacità di affrontare il nuovo incarico con la stessa determinazione dimostrata in passato.
La nomina di Francesca De Pascali segna un’evoluzione nella governance di Fiumicino, affidando a una figura esperta la guida di settori chiave per lo sviluppo urbano e sociale della città.