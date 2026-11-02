Ok il prezzo è giusto può tornare con Ilary Blasi: Zanicchi: “Almeno una telefonata da Mediaset…”

Iva Zanicchi commenta a Domenica In il possibile ritorno di Ok il prezzo è giusto con Ilary Blasi e il mancato avviso di Mediaset.

Iva Zanicchi si è detta contenta per il possibile ritorno di Ok il prezzo è giusto, che potrebbe essere affidato a Ilary Blasi, ma ha rimproverato Mediaset per non averla informata. La conduttrice ne ha parlato con Mara Venier durante Domenica In.

«Sono contenta e auguro davvero un grande successo», ha detto Zanicchi. Il programma, che ha condotto per 11 anni, potrebbe tornare con Ilary Blasi alla conduzione.

Le parole per Ilary Blasi

Rispondendo alle sollecitazioni di Mara Venier, Zanicchi si è rivolta a Ilary Blasi: «Tu sei una donna meravigliosa, lo dico sinceramente, sei bellissima». Poi ha aggiunto: «Farai Ok in modo splendido».

Zanicchi ha ricordato il rapporto con la trasmissione: «È una trasmissione che ho amato e che ho fatto per 11 anni». Dopo essersi detta contenta e aver previsto che il programma «avrà successo», ha espresso il proprio disappunto per non essere stata informata da Mediaset.

«Dato che non mi tengo un cecio in bocca… avrei preteso che Mediaset mi facesse una telefonatina per informarmi», ha dichiarato Zanicchi, concludendo con un’espressione volgare censurata nella fonte: «ma andate a fanc…o, va!».

Mara Venier ha reagito tra le risate: «Ti prendi tutte le responsabilità».