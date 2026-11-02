Restare umani, oltre la fretta

La miseria non abita solo nelle periferie dimenticate del globo: è dietro l’angolo di casa nostra, è sui marciapiedi delle nostre città di provincia, è negli scali aeroportuali che consideriamo non-luoghi di puro passaggio.

Corriamo, tutti, verso la prossima meta, il prossimo impegno o l’agognata vacanza, convinti che la nostra traiettoria sia l’unica a meritare attenzione. Eppure, proprio nei crocevia della nostra fretta quotidiana, la realtà si incarica di ricordarci chi siamo e, soprattutto, chi rischiamo di diventare se continuiamo a tirare dritto.

La notizia che arriva da Fiumicino — con l’avviso pubblico del Comune per individuare enti del terzo settore disposti a potenziare l’assistenza e l’accoglienza per i senza fissa dimora — non è un semplice adempimento amministrativo, né una notizia da relegare alla cronaca locale. È, prima di tutto, uno specchio.

Fiumicino è per antonomasia la porta dell’Italia sul mondo. È il luogo dove transitano ogni giorno decine di migliaia di persone dirette verso capitali lontane, resort esotici o viaggi d’affari. Ma sotto le grandi vetrate scintillanti del “Leonardo da Vinci”, tra i carrelli dei bagagli e i display delle partenze, da anni trova rifugio un’umanità invisibile. Donne e uomini che non hanno un biglietto in tasca, ma cercano solo un angolo riparato dal freddo, una panchina riscaldata, un briciolo di dignità che la strada nega senza pietà.

Abbiamo costruito una comoda narrazione consolatoria: ci siamo convinti che la povertà estrema sia una piaga confinata a geografie remote, a quei Paesi del cosiddetto Sud del mondo che pure continuano a pagare il prezzo più salato di politiche economiche predatorie, crisi energetiche e guerre alimentate dagli interessi dell’Occidente. Ma quell’indignazione a distanza, spesso espressa con un click sui social o un moto di commozione davanti al telegiornale, rischia di trasformarsi in pura ipocrisia se non siamo capaci di accorgerci del baratro che si apre a pochi passi da noi.

La miseria non abita solo nelle periferie dimenticate del globo: è dietro l’angolo di casa nostra, è sui marciapiedi delle nostre città di provincia, è negli scali aeroportuali che consideriamo non-luoghi di puro passaggio. È una condizione umana che si sfiora ogni mattina andando al lavoro, mentre abbassiamo lo sguardo per non incrociare quello di chi chiede una moneta o semplicemente un riconoscimento della propria esistenza.

Voltarsi dall’altra parte è diventato un riflesso pavido, una reazione di autodifesa di fronte a una società che viaggia a velocità insostenibili e che non ammette rallentamenti. Chi cade, in questo meccanismo cinico, diventa un ingombro, un dettaglio stonato da nascondere sotto il tappeto del decoro urbano.

Ecco perché l’iniziativa di un’amministrazione locale che sceglie di tendere la mano, di mettere a sistema risorse, volontariato e terzo settore per non lasciare indietro nessuno, assume un valore che va ben oltre i confini del litorale romano. È un segnale politico e civile: la misura di una comunità non si calcola sui chilometri di asfalto posati o sull’efficienza delle sue infrastrutture commerciali, ma sulla capacità di prendersi cura del suo anello più debole.