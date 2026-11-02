LA SENTENZA
Rifiuti a Formia, il Consiglio di Stato respinge l’appello di CSA
I giudici confermano la decisione del Tar sull’affidamento del trattamento dei rifiuti indifferenziati. RIDA chiede verifiche sui conferimenti effettuati negli anni presso CSA
Formia, 2 novembre 2026 – Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da CSA, confermando la precedente decisione del Tar Lazio sulla legittimità dell’affidamento a RIDA Ambiente del trattamento dei rifiuti indifferenziati del Comune di Formia. La pronuncia, contenuta nella sentenza numero 7937/2026, pubblicata il 2 novembre, riporta al centro il ruolo degli impianti di trattamento nell’ATO di Latina e apre un nuovo confronto sulle autorizzazioni e sui conferimenti effettuati negli anni.
A rendere nota la decisione è RIDA Ambiente, che accoglie favorevolmente l’esito del giudizio e chiede ora alle istituzioni competenti di verificare la gestione dei rifiuti indifferenziati provenienti dai Comuni della provincia.
Rifiuti a Latina, cosa stabilisce la sentenza del Consiglio di Stato
Secondo quanto riferito da RIDA Ambiente, la pronuncia conferma che il Piano regionale di gestione dei rifiuti del 2020 individua la società quale unico impianto di riferimento per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nell’ATO di Latina.
Nella ricostruzione fornita dall’azienda, le autorizzazioni successivamente rilasciate a CSA non sarebbero sufficienti a modificare tale assetto in assenza di una revisione formale della pianificazione regionale.
La questione riguarda anche il divieto, richiamato dalla società, di autorizzare nuovi impianti quando esistono già strutture idonee a soddisfare il fabbisogno dell’ambito territoriale.
Il giudizio si è concluso con il rigetto dell’appello di CSA relativo all’affidamento del servizio per il Comune di Formia. Restano invece distinti dalla decisione le ulteriori verifiche richieste da RIDA sui conferimenti effettuati presso altri impianti.
RIDA Ambiente chiede verifiche sui conferimenti dei Comuni pontini
Alla luce della sentenza, RIDA Ambiente sollecita una ricostruzione dei conferimenti di rifiuti indifferenziati effettuati negli anni presso CSA dai Comuni della provincia di Latina.
La società chiede di esaminare i presupposti amministrativi e autorizzativi, i quantitativi trattati e le tariffe applicate, per verificare la coerenza delle attività con il Piano regionale.
L’azienda si rivolge inoltre alla Regione Lazio e agli enti competenti, chiedendo chiarimenti sulle procedure autorizzative adottate e sui controlli svolti nel corso degli anni.
Un ulteriore approfondimento, secondo RIDA, dovrebbe riguardare gli eventuali effetti economici dei conferimenti sul sistema impiantistico dell’ATO e i possibili pregiudizi subiti dalla società. Si tratta di aspetti sui quali l’azienda sollecita accertamenti, non di responsabilità già stabilite dalla sentenza.
La società annuncia ulteriori iniziative a tutela dei propri interessi
RIDA Ambiente ritiene necessario ricostruire le scelte amministrative che hanno determinato la destinazione dei rifiuti dei Comuni pontini, valutandone la conformità alla pianificazione regionale.
La società annuncia infine che continuerà a tutelare i propri diritti e interessi nelle sedi amministrative, civili e penali, con l’obiettivo dichiarato di garantire il rispetto della normativa e delle disposizioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti.