Rifiuti a Formia, il Consiglio di Stato respinge l’appello di CSA

Formia, 2 novembre 2026 – Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da CSA, confermando la precedente decisione del Tar Lazio sulla legittimità dell’affidamento a RIDA Ambiente del trattamento dei rifiuti indifferenziati del Comune di Formia. La pronuncia, contenuta nella sentenza numero 7937/2026, pubblicata il 2 novembre, riporta al centro il ruolo degli impianti di trattamento nell’ATO di Latina e apre un nuovo confronto sulle autorizzazioni e sui conferimenti effettuati negli anni.