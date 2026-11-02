Tegola Raimondo! Lesione alla caviglia, rischia il lungo stop: cosa fare al Fantacalcio
Il club conferma una lesione multilegamentosa alla caviglia sinistra. L’attaccante ha iniziato la riabilitazione
Frosinone 2 novembre 2026 – Arriva il responso degli esami per Antonio Raimondo, uscito infortunato durante la partita contro il Torino di domenica 1° novembre. Gli accertamenti strumentali effettuati nella giornata di lunedì 2 novembre hanno evidenziato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra. A comunicarlo è il Frosinone Calcio attraverso una nota ufficiale.
Una notizia pesante per la formazione allenata da Massimiliano Alvini e per i tanti fantallenatori che hanno puntato sul centravanti classe 2004, autore di otto gol nelle prime dieci giornate di Serie A.
Infortunio Raimondo, il comunicato ufficiale del Frosinone
Il club giallazzurro ha chiarito la natura dell’infortunio attraverso il proprio report medico:
“Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.
L’infortunio è avvenuto intorno alla mezz’ora del primo tempo della sfida vinta 2-0 contro il Torino, in seguito a un duro intervento di Zakaria Aboukhlal. Raimondo è stato costretto a lasciare il campo, sostituito da Daniel Birligea.
Quando torna Raimondo? I tempi di recupero
La diagnosi ha confermato il coinvolgimento di più legamenti della caviglia sinistra. Il Frosinone, tuttavia, non ha indicato tempi di recupero né una data per il ritorno in campo.
Raimondo ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma l’effettiva durata dello stop dipenderà dall’evoluzione delle sue condizioni e dalle successive valutazioni dello staff medico.
Ph: frosinonecalcio.com