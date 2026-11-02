Tegola Raimondo! Lesione alla caviglia, rischia il lungo stop: cosa fare al Fantacalcio

Frosinone 2 novembre 2026 – Arriva il responso degli esami per Antonio Raimondo , uscito infortunato durante la partita contro il Torino di domenica 1° novembre. Gli accertamenti strumentali effettuati nella giornata di lunedì 2 novembre hanno evidenziato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra . A comunicarlo è il Frosinone Calcio attraverso una nota ufficiale.

Una notizia pesante per la formazione allenata da Massimiliano Alvini e per i tanti fantallenatori che hanno puntato sul centravanti classe 2004, autore di otto gol nelle prime dieci giornate di Serie A .

Il club giallazzurro ha chiarito la natura dell’infortunio attraverso il proprio report medico:

“Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.