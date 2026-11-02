Truffatore arrestato a Terracina: recuperati gioielli e denaro sottratti a una donna

Terracina, 2 novembre 2026 – La Polizia di Stato ha recentemente portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di un giovane di 20 anni, accusato di truffa aggravata ai danni di una donna residente a Terracina. L’intervento, coordinato tra il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta e quello di Terracina, ha permesso non solo di identificare e arrestare il responsabile, ma anche di recuperare i gioielli e il denaro sottratti alla vittima, una persona anziana.

L’episodio si inserisce nel più ampio contesto delle attività di contrasto alle truffe, in particolare quelle che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani e i loro familiari. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza di segnalare tempestivamente tali reati alle autorità competenti, al fine di avviare indagini immediate e aumentare le possibilità di recupero dei beni sottratti.

La truffa e il recupero dei beni

Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Gaeta hanno condotto un servizio di controllo del territorio lungo la via Flacca, quando hanno notato un’autovettura il cui conducente, alla vista della pattuglia, avrebbe accelerato la marcia in direzione di Napoli. Questo comportamento sospetto ha indotto gli agenti a procedere con un controllo, durante il quale è stata rinvenuta una busta occultata nel vano portaoggetti.

All’interno della busta sono stati trovati numerosi monili, tra cui collane, bracciali e anelli, per un peso complessivo di circa 466 grammi, oltre a denaro contante. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire il modus operandi del truffatore: nella stessa mattinata, una donna di Terracina aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri, il quale le aveva riferito che il padre rischiava l’arresto per una rapina. Il truffatore, fingendosi un collaboratore del militare, si era poi presentato a casa della donna per ricevere i gioielli e il denaro.

Grazie al coordinamento con il Commissariato di Terracina, dove la vittima aveva presentato denuncia, i poliziotti hanno potuto accertare la corrispondenza tra gli oggetti rinvenuti e quelli sottratti. La donna ha inoltre riconosciuto il truffatore attraverso un album fotografico.

Le conseguenze giudiziarie

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, condotto presso la casa circondariale locale in attesa dell’udienza di convalida. I beni rinvenuti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Al termine dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel suo comune di residenza.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, durante le quali l’indagato potrà esercitare il proprio diritto alla difesa, come previsto dal codice di procedura penale. Fino a una condanna definitiva, vige la presunzione di non colpevolezza.