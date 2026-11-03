TRASPORTO AEREO|
Aeroitalia, addio ai voli in continuità territoriale in Sardegna: scontro sui ristori per il carburante
La compagnia annuncia l’uscita da cinque collegamenti con Roma e Milano
Fiumicino, 3 novembre 2026 – Aeroitalia annuncia l’uscita dalla continuità territoriale aerea della Sardegna, coinvolgendo anche i collegamenti con l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. La decisione, comunicata lunedì 2 novembre, arriva dopo un confronto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Enac e la Regione Sardegna. Al centro della controversia ci sono l’aumento del costo del carburante e i ristori economici richiesti dalla compagnia, che sostiene di non aver ancora ricevuto le compensazioni attese.
La scelta riguarda, secondo quanto annunciato dal vettore, cinque rotte: Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano, Olbia-Roma, Olbia-Milano e Alghero-Roma. I collegamenti interessati dovranno essere riassegnati, ma Aeroitalia assicura che l’uscita dal servizio avverrà in modo graduale, senza interruzioni improvvise per i passeggeri.
Aeroitalia, il caro carburante e i 20 milioni di ristori contestati
A spiegare le ragioni della decisione è l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, che richiama l’impatto dei rincari del carburante sui costi operativi.
Secondo quanto riferito dal manager, già a marzo Aeroitalia aveva segnalato un aumento del 150% del prezzo del jet fuel rispetto a febbraio, attribuito alle conseguenze del conflitto in Iran. Una crescita che avrebbe compromesso l’equilibrio economico dei collegamenti operati in continuità territoriale.
Intrieri riconosce l’intervento tempestivo dell’Enac, che aveva avviato le procedure per individuare una compensazione, ma contesta i ritardi nell’erogazione delle risorse.
A maggio, secondo la ricostruzione della compagnia, sarebbe stato assunto l’impegno di destinare circa 20 milioni di euro complessivi ad Aeroitalia e Ita Airways, da ripartire in base all’attività svolta.
“A nove mesi dalle nostre prime segnalazioni, siamo ancora in attesa”, dichiara Intrieri.
Per Aeroitalia, dunque, non sussisterebbero più le condizioni economiche necessarie a proseguire il servizio secondo l’attuale assetto.
La Regione Sardegna: “Rimborsi in fase avanzata”
Diversa la posizione della Regione Sardegna, che al termine del vertice ha precisato come le procedure per l’erogazione dei ristori legati al caro carburante siano già in uno stato avanzato.
Secondo quanto comunicato dall’assessorato regionale dei Trasporti, anche i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Enac avrebbero fornito rassicurazioni sull’arrivo dei rimborsi nei prossimi giorni.
La Regione ha inoltre preso atto della volontà manifestata da Aeroitalia di rinunciare alle rotte senza compensazione, indicando nello specifico tre collegamenti: Cagliari-Roma Fiumicino, Olbia-Roma Fiumicino e Olbia-Milano Linate.
Per queste tratte, la Regione richiama la possibilità prevista dalla normativa di interrompere il servizio con un preavviso di sei mesi. Si tratta di un perimetro più ristretto rispetto alle cinque rotte indicate nell’annuncio complessivo della compagnia.
L’amministrazione regionale ha manifestato la disponibilità a intervenire per quanto di propria competenza.
Cosa cambia per i voli tra Sardegna e Fiumicino
Per i passeggeri, la decisione non comporta una sospensione immediata dei collegamenti.
Aeroitalia ha proposto di concordare con la Regione una conclusione ordinata del rapporto, assicurando che durante la fase di transizione non si verificheranno interruzioni improvvise.
“Non ci saranno disservizi per i cittadini”, afferma Intrieri, sottolineando la volontà di gestire l’uscita in maniera responsabile.
Resta tuttavia da definire il futuro affidamento delle rotte interessate e il percorso amministrativo necessario a garantire la continuità dei collegamenti tra la Sardegna e gli aeroporti della penisola.
La vicenda presenta anche un risvolto occupazionale. Aeroitalia conta circa 800 dipendenti, quasi la metà dei quali in Sardegna, un dato richiamato dall’amministratore delegato per evidenziare il radicamento della compagnia nel territorio.
Il confronto tra vettore, Regione, Enac e ministero proseguirà quindi sul duplice fronte delle compensazioni economiche e dell’organizzazione dei collegamenti, con l’obiettivo di assicurare il servizio durante l’eventuale passaggio a nuovi operatori.