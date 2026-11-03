Aeroitalia, addio ai voli in continuità territoriale in Sardegna: scontro sui ristori per il carburante

Fiumicino, 3 novembre 2026 – Aeroitalia annuncia l’uscita dalla continuità territoriale aerea della Sardegna, coinvolgendo anche i collegamenti con l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. La decisione, comunicata lunedì 2 novembre, arriva dopo un confronto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Enac e la Regione Sardegna. Al centro della controversia ci sono l’aumento del costo del carburante e i ristori economici richiesti dalla compagnia, che sostiene di non aver ancora ricevuto le compensazioni attese.