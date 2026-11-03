Allarme bomba all’aeroporto di Fiumicino, aerei scortati dai caccia militari. Ma è un falso

Una segnalazione anonima ha fatto scattare i controlli sui velivoli provenienti da Lisbona e Dublino. Verifiche negative

Fiumicino, 3 novembre 2026 – Falso allarme bomba questa mattina all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove due voli Ryanair provenienti da Lisbona e Dublino sono stati scortati da caccia dell’Aeronautica Militare dopo una segnalazione anonima sulla presunta presenza di ordigni esplosivi a bordo. I due aerei sono atterrati rispettivamente alle 9.40 e alle 10.44, facendo scattare le procedure di sicurezza previste in questi casi.

Le verifiche, che hanno coinvolto gli aeromobili, i passeggeri e i bagagli, si sono concluse poco dopo mezzogiorno con esito negativo. Aeroporti di Roma ha precisato che non si sono registrati disagi per i passeggeri.

Fiumicino, caccia militari in volo e intervento degli artificieri

A far scattare l’allarme è stata una segnalazione anonima che indicava la possibile presenza di esplosivi sui due voli in arrivo nella Capitale. L’Aeronautica Militare ha quindi disposto il decollo dei caccia per scortare i velivoli fino all’atterraggio a Fiumicino.

Una volta a terra sono state attivate le procedure di sicurezza, con controlli sugli aerei, sui passeggeri e sui bagagli. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri, impegnati nelle operazioni di bonifica. Gli accertamenti si sono conclusi poco dopo le 12 senza riscontrare la presenza di ordigni. L’allarme si è dunque rivelato infondato.

Allarmi bomba anche in Europa: controlli in Polonia e Spagna

Quello di Fiumicino non è stato un episodio isolato. Nel corso della stessa mattinata, segnalazioni analoghe hanno interessato altri voli nei cieli europei, facendo scattare ulteriori controlli di sicurezza.

A Varsavia, in Polonia, sono stati ispezionati due aerei provenienti rispettivamente da Londra Heathrow e Copenaghen. In Spagna, invece, l’aeroporto di Murcia ha attivato il protocollo di sicurezza per un velivolo in arrivo da Manchester.