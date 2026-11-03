Ardea fuori dal dissesto: il M5S “richiama” il debito di oltre 22 milioni

Ardea è uscita dal dissesto finanziario: il M5S richiama il debito di oltre 22 milioni di euro e i debiti fuori bilancio.

Ardea, 3 novembre 2026 – Il Comune di Ardea è uscito dal dissesto finanziario dichiarato nel 2018 dall’amministrazione Savarese. Il risultato viene definito positivo dal Movimento 5 Stelle, che in un comunicato invita però a non dimenticare l’origine della situazione debitoria, indicata in oltre 22 milioni di euro.

Secondo il M5S, i cittadini hanno il diritto di sapere quali amministrazioni abbiano contribuito a generare il debito. Il movimento sostiene inoltre che, dal 1993, Ardea sia stata governata da coalizioni di centrodestra, fatta eccezione per la breve parentesi dell’amministrazione Bartolini.

La ricostruzione sui bilanci

Nel comunicato, il M5S collega la crisi finanziaria a una programmazione ritenuta insufficiente e alla mancata adozione di provvedimenti per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il movimento richiama anche gli obblighi di programmazione, gestione e rendicontazione previsti per gli enti locali.

La ricostruzione cita l’amministrazione Di Fiori, che avrebbe fatto ricorso a un mutuo per ripianare il disavanzo straordinario del 2014, indicato in oltre 15 milioni di euro. Il finanziamento, secondo il comunicato, comportava una rata annuale di circa 512.000 euro. Per il preventivo 2015 sarebbe stato inoltre necessario un fondo superiore a sei milioni di euro per la copertura dei debiti fuori bilancio, all’epoca non ancora riconosciuti.

Il M5S afferma che le dimissioni di Di Fiori e della sua giunta, avvenute quattro mesi prima della scadenza del mandato del 2017, furono determinate dalla vigilanza della Corte dei Conti. In seguito, il commissario Tedeschi avrebbe redatto il bilancio poi trovato dalla giunta Savarese.

Il richiamo in vista del voto

Per il Movimento, la dichiarazione di dissesto non fu soltanto una scelta finanziaria, ma anche una decisione politica legata all’impossibilità di programmare il futuro dell’ente. Il comunicato sottolinea che il bilancio deve essere considerato uno strumento di gestione amministrativa e non un documento esclusivamente contabile.