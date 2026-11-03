Civitavecchia, 3 novembre 2026 – Cinque arresti e una denuncia nell’ambito di un’operazione straordinaria dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, impegnati in una serie di controlli lungo il litorale romano. L’attività, finalizzata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e alla verifica del rispetto delle misure disposte dall’autorità giudiziaria, ha interessato Torrimpietra, Campo di Mare, Ladispoli, Cerveteri e Civitavecchia.

Il bilancio è di tre persone condotte in carcere, due sottoposte a detenzione domiciliare e un uomo denunciato in stato di libertà. Quest’ultimo è stato fermato nell’area mercatale di piazza Regina Margherita, a Civitavecchia, dopo un presunto furto accompagnato da minacce.

Da Torrimpietra a Cerveteri, cinque arresti

A Torrimpietra, i Carabinieri hanno arrestato un 41enne destinatario di un provvedimento di revoca della detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma in seguito a ripetute violazioni delle prescrizioni accertate dai militari. Nella stessa località è stato arrestato anche un 31enne, raggiunto da un ordine di carcerazione della Procura di Civitavecchia per scontare quattro anni, sette mesi e undici giorni di reclusione, relativi a precedenti reati contro il patrimonio e la persona. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Civitavecchia.

Un terzo arresto è stato eseguito a Campo di Mare, dove un 59enne è stato raggiunto da un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, con custodia in carcere, disposta dalla Corte d’Appello di Roma. Il provvedimento è arrivato dopo che i Carabinieri avevano riscontrato più volte la presenza non autorizzata di persone con precedenti penali nella sua abitazione, in violazione degli obblighi degli arresti domiciliari.

A Ladispoli, invece, una 55enne è stata sottoposta a detenzione domiciliare in esecuzione di una condanna definitiva a un anno e tre mesi di reclusione per dichiarazioni false finalizzate all’accesso al patrocinio a spese dello Stato.

A Cerveteri, i militari hanno eseguito un provvedimento di detenzione domiciliare sostitutiva nei confronti di un 38enne, condannato a scontare una pena residua di tre anni, tre mesi e quattro giorni per associazione per delinquere, furti aggravati in abitazione, ricettazione e falsità materiale in atti pubblici. I reati erano stati commessi nella provincia di Firenze.

Civitavecchia, furto al mercato e minacce: denunciato un 51enne

L’ultimo intervento è avvenuto a Civitavecchia, nell’area mercatale di piazza Regina Margherita, dove i Carabinieri della Stazione Civitavecchia Porto hanno fermato un 51enne senza fissa dimora, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe sottratto alcuni accessori per telefoni cellulari dal banco di un commerciante, rivolgendo successivamente ai presenti minacce con espressioni di odio e discriminazione razziale.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato un coltello a lama fissa di 19 centimetri, immediatamente sequestrato. La merce sottratta è stata invece interamente recuperata e restituita al commerciante.

Il 51enne è stato denunciato in stato di libertà per furto pluriaggravato, minacce aggravate da motivi razziali, porto abusivo di oggetti atti a offendere e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

L’operazione rientra nei servizi di controllo coordinati dalla Compagnia di Civitavecchia lungo la fascia costiera di competenza, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori e al rispetto dei provvedimenti giudiziari.