Da martedì Binance amplia i prelievi: riapertura graduale dopo l’attacco da 6,3 miliardi
Binance avvia da martedì la seconda fase dei prelievi, dalle 04:00 UTC, dopo l’attacco informatico da 6,3 miliardi di dollari.
Binance riapre i prelievi a fasi: martedì tocca a nuove reti e valute fiat
Binance avvierà da martedì la seconda fase dei prelievi di criptovalute, dopo la stabilizzazione dei flussi in uscita seguita all’attacco informatico che la scorsa settimana ha compromesso circa 6,3 miliardi di dollari.
La riapertura degli asset aggiuntivi inizierà alle 04:00 UTC e procederà gradualmente, sulla base del completamento dei controlli di sicurezza e di prontezza. L’exchange aveva avviato la prima fase il 1° novembre.
Le reti coinvolte e i prelievi fiat
La ripresa riguarderà diverse reti principali, tra cui Binance Smart Chain, Ethereum, Solana, XRP Ledger, Sui, Arbitrum, Optimism, Tron e Base. Le priorità sono state definite considerando la domanda degli utenti registrata nell’ultima settimana. I depositi restano disponibili senza interruzioni.
Binance ha inoltre comunicato la riattivazione dei prelievi in valute fiat, compresi dollaro statunitense, dirham degli Emirati Arabi Uniti, dong vietnamita, peso filippino e rupia indonesiana, oltre a più di venti valute già operative.
Secondo i dati raccolti da servizi di monitoraggio on-chain, lunedì i deflussi netti si sono attestati intorno a 2,57 miliardi di dollari, contro i circa 6,1 miliardi del giorno precedente. Il calo indica un rallentamento delle uscite e suggerisce una riduzione della pressione sulle risorse liquide della piattaforma.
Avvertimenti sulle truffe
L’exchange ha messo in guardia dagli impostori che potrebbero presentarsi come rappresentanti della società, offrendo corsie preferenziali o procedure accelerate a pagamento e chiedendo trasferimenti verso presunti “vault” di Binance.
«Chiunque prometta di accelerare il processo dietro pagamento sta truffando», ha dichiarato Binance. L’ulteriore calendario di riaperture dipenderà dall’esito dei controlli di sicurezza e dalla stabilità dei flussi nelle ore successive. Agli utenti è stato raccomandato di utilizzare soltanto i canali ufficiali e di non fornire credenziali o trasferire fondi in risposta a richieste non verificate.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Binance lancia la seconda fase dei prelievi dopo l’hackeraggio da 6,3 miliardi di dollari