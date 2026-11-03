Da martedì Binance amplia i prelievi: riapertura graduale dopo l’attacco da 6,3 miliardi

La riapertura degli asset aggiuntivi inizierà alle 04:00 UTC e procederà gradualmente, sulla base del completamento dei controlli di sicurezza e di prontezza. L’exchange aveva avviato la prima fase il 1° novembre .

La ripresa riguarderà diverse reti principali, tra cui Binance Smart Chain , Ethereum, Solana, XRP Ledger, Sui, Arbitrum, Optimism, Tron e Base. Le priorità sono state definite considerando la domanda degli utenti registrata nell’ultima settimana. I depositi restano disponibili senza interruzioni.

Binance ha inoltre comunicato la riattivazione dei prelievi in valute fiat , compresi dollaro statunitense, dirham degli Emirati Arabi Uniti, dong vietnamita, peso filippino e rupia indonesiana, oltre a più di venti valute già operative.

Secondo i dati raccolti da servizi di monitoraggio on-chain, lunedì i deflussi netti si sono attestati intorno a 2,57 miliardi di dollari , contro i circa 6,1 miliardi del giorno precedente. Il calo indica un rallentamento delle uscite e suggerisce una riduzione della pressione sulle risorse liquide della piattaforma.

L’exchange ha messo in guardia dagli impostori che potrebbero presentarsi come rappresentanti della società, offrendo corsie preferenziali o procedure accelerate a pagamento e chiedendo trasferimenti verso presunti “vault” di Binance.

«Chiunque prometta di accelerare il processo dietro pagamento sta truffando», ha dichiarato Binance. L’ulteriore calendario di riaperture dipenderà dall’esito dei controlli di sicurezza e dalla stabilità dei flussi nelle ore successive. Agli utenti è stato raccomandato di utilizzare soltanto i canali ufficiali e di non fornire credenziali o trasferire fondi in risposta a richieste non verificate.