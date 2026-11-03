Dalla Darsena alla Blue Economy, D’Intino e Fata: “Fiumicino guarda al futuro”

L’assessore al Bilancio e la consigliera comunale di Fratelli d’Italia tracciano un bilancio dei primi tre anni di lavoro della vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, tra investimenti e sviluppo del territorio

Fiumicino, 3 novembre 2026 – Dalla riqualificazione urbana al sostegno alle imprese, passando per la Blue Economy e gli investimenti strategici. Vincenzo D’Intino, assessore al Bilancio del Comune di Fiumicino, e Patrizia Fata, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, tracciano un bilancio dei primi tre anni di lavoro della vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, evidenziando i risultati della collaborazione istituzionale e le prospettive di crescita del territorio.

Vincenzo D’Intino, assessore al Bilancio

Assessore D’Intino, qual è il bilancio di questi tre anni?

Il bilancio è certamente positivo. In questi tre anni abbiamo potuto contare su un rapporto di collaborazione importante con la Regione Lazio e, in particolare, con la vicepresidente Roberta Angelilli. Questa sinergia istituzionale ha contribuito a creare opportunità concrete per Fiumicino, consentendoci di lavorare su interventi strategici per il futuro della città e sulla valorizzazione delle sue potenzialità economiche e territoriali.

Quali sono gli interventi più significativi?

Penso innanzitutto al rifacimento della Darsena, alla riqualificazione del Lungomare, i cui lavori partiranno a breve, e alla realizzazione di piazza della Madonella. Parliamo di opere importanti, che non rappresentano soltanto interventi di riqualificazione urbana, ma investimenti capaci di migliorare la vivibilità della città e di generare ricadute positive sul turismo, sul commercio e sull’intero tessuto economico locale.

Quanto conta il sostegno della Regione?

È fondamentale. Per un territorio come Fiumicino, poter contare su un’interlocuzione costante con la Regione Lazio significa avere maggiori opportunità di accedere a risorse e strumenti utili allo sviluppo. La collaborazione istituzionale permette di affrontare progetti di ampio respiro, mettendo al centro le esigenze della comunità e accompagnando la crescita della città con interventi concreti.

Quali sono le prossime priorità?

Dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa, consolidando gli investimenti e sostenendo lo sviluppo economico del territorio. Fiumicino ha grandi potenzialità, dalla sua posizione strategica alle attività commerciali, turistiche e produttive. L’obiettivo deve essere quello di valorizzarle attraverso una programmazione attenta, capace di coniugare riqualificazione urbana, attrattività e nuove opportunità di lavoro.

Patrizia Fata, consigliera comunale di Fratelli d’Italia

Consigliera Fata, come giudica il lavoro di Roberta Angelilli?

Credo che in questi tre anni Roberta Angelilli abbia dimostrato una grande attenzione nei confronti del nostro territorio. Il suo lavoro, accompagnato da un dialogo costante con le amministrazioni locali, ha rappresentato un’importante opportunità per Fiumicino. È la dimostrazione di quanto una Regione vicina ai territori possa contribuire concretamente alla loro crescita e al loro sviluppo.

Quanto è importante la Blue Economy?

È un settore assolutamente strategico. Fiumicino ha nel mare una parte fondamentale della propria identità e della propria economia. Penso alla pesca, alla nautica, alla cantieristica e alle attività portuali. Investire nella Blue Economy significa sostenere queste realtà, attrarre nuove imprese, creare occupazione e valorizzare le eccellenze del nostro territorio. È una grande opportunità che dobbiamo continuare a cogliere.

E per le piccole imprese?

Anche su questo fronte l’impegno della Regione Lazio è particolarmente importante. Le piccole e medie imprese, gli artigiani e i commercianti rappresentano una componente essenziale del tessuto economico di Fiumicino. Attraverso bandi e strumenti di sostegno economico è possibile accompagnare la crescita delle attività esistenti e favorire nuove iniziative imprenditoriali. Sostenere chi investe e lavora sul territorio significa investire direttamente nel futuro della nostra comunità.

Quale futuro immagina per Fiumicino?