Dall’Europa al Medio Oriente, la veglia di preghiera dei Templari nella notte di Halloween

Circa mille appartenenti all’associazione si sono raccolti in preghiera tra Europa, Americhe, Medio Oriente, Asia e Oceania per difendere i valori cristiani.

Una rete di silenzio, raccoglimento e testimonianza liturgica che unisce l’Emilia all’Europa e raggiunge il Medio Oriente. Nella notte tradizionalmente legata a celebrazioni profane, Templari Oggi APS ha promosso un ritiro spirituale internazionale e una veglia di preghiera incentrata sulla difesa dei valori cristiani e della Chiesa cattolica, opponendo la forza del raccoglimento ai riti occulti.

Il cuore dell’iniziativa si è concentrato nell’antica abbazia di Santa Maria Assunta a Castione Marchesi, frazione di Fidenza. Oltre 250 appartenenti all’associazione, giunti da tutta Italia oltre che da Germania, Austria e Francia, hanno condiviso ore di meditazione e adorazione, rinnovando la propria vocazione di servizio ecclesiale e fedeltà a Cristo.

La mobilitazione nelle città e l’impegno internazionale

La veglia non si è limitata al polo emiliano. Nelle stesse ore, i membri impossibilitati a raggiungere Fidenza si sono raccolti nelle rispettive sedi e chiese sul territorio nazionale, garantendo una continuità di preghiera capillare lungo tutta la Penisola.

L’orizzonte dell’iniziativa ha assunto una dimensione pienamente internazionale. In Libano, la preghiera notturna si è svolta con la Custodia di Terra Santa dei Frati minori Francescani, affiancati dal servizio della Commanderia di Roma presente sul territorio.

Presidio e testimonianza al Duomo di Colonia

Parallelamente, in Germania, una rappresentanza ha svolto la propria veglia di testimonianza sul piazzale antistante il Duomo di Colonia, operando in costante coordinamento e collaborazione con le locali forze di polizia tedesche per garantire l’ordinato svolgimento del presidio religioso.

Una mobilitazione corale che testimonia l’identità dell’associazione contemporanea: nessuna concessione a miti d’altri tempi, ma un impegno concreto, disciplinato e comunitario al servizio della Chiesa e della custodia della fede.

La dimensione globale: presidi attivi nelle Americhe, in Asia e Oceania

Nella stessa notte, la veglia di adorazione e testimonianza ha visto presidi attivi nelle Americhe, con adesioni documentate negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile. Sul quadrante europeo, turni di preghiera si sono tenuti in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Austria e Svizzera. Parallelamente, la presenza orante ha raggiunto l’Asia e l’Oceania, coinvolgendo comunità e referenti locali in Cina, Taiwan, Australia e Nuova Zelanda.