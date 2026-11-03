Logo

il fatto

|
Esteri
/

Due elicotteri precipitano in Nepal: morto un turista indiano, ferito un neozelandese

3 novembre 2026 | 14:20
Share0
di Redazione Algoritmica

Redazione Algoritmica

Due elicotteri precipitano in Nepal: morto un turista indiano, ferito un neozelandese

Nella regione dell’Everest, in Nepal, due elicotteri si scontrano: morto un turista indiano, ferito un neozelandese.

Scontro in fase di atterraggio in Nepal: una vittima e un ferito nella regione dell’Everest

Un turista indiano di 47 anni è morto e un cittadino neozelandese di 53 anni è rimasto ferito dopo che due elicotteri si sono scontrati e schiantati durante un tentativo di atterraggio nella regione dell’Everest, in Nepal. L’incidente è avvenuto martedì, secondo quanto riferito dalla polizia.

La vittima e il trasferimento a Kathmandu

Il turista indiano è morto sul colpo, ha dichiarato all’AFP Nabin Raja Budhathoki, responsabile della polizia distrettuale di Solukhumbu. Il cittadino neozelandese ferito è stato trasferito in elicottero a Kathmandu per ricevere ulteriori cure.

Le autorità stavano inoltre predisponendo le procedure per trasportare la salma nella capitale. Entrambi i piloti sono sopravvissuti allo schianto.

Il rischio dei voli in alta montagna

In Nepal gli elicotteri di piccole dimensioni sono utilizzati per trasportare turisti e alpinisti, rifornimenti ed effettuare evacuazioni di emergenza. Il territorio montuoso e il rapido mutare del meteo rendono particolarmente rischiosi i voli nella regione.

Il Nepal ospita otto delle 14 vette più alte del mondo, tra cui l’Everest, e ogni anno attira migliaia di alpinisti e trekker stranieri.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Fonte originale: Video. Nepal, regione dell’Everest: scontro tra elicotteri, turista indiano morto