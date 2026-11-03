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Due elicotteri precipitano in Nepal: morto un turista indiano, ferito un neozelandese
Nella regione dell’Everest, in Nepal, due elicotteri si scontrano: morto un turista indiano, ferito un neozelandese.
Scontro in fase di atterraggio in Nepal: una vittima e un ferito nella regione dell’Everest
Un turista indiano di 47 anni è morto e un cittadino neozelandese di 53 anni è rimasto ferito dopo che due elicotteri si sono scontrati e schiantati durante un tentativo di atterraggio nella regione dell’Everest, in Nepal. L’incidente è avvenuto martedì, secondo quanto riferito dalla polizia.
La vittima e il trasferimento a Kathmandu
Il turista indiano è morto sul colpo, ha dichiarato all’AFP Nabin Raja Budhathoki, responsabile della polizia distrettuale di Solukhumbu. Il cittadino neozelandese ferito è stato trasferito in elicottero a Kathmandu per ricevere ulteriori cure.
Le autorità stavano inoltre predisponendo le procedure per trasportare la salma nella capitale. Entrambi i piloti sono sopravvissuti allo schianto.
Il rischio dei voli in alta montagna
In Nepal gli elicotteri di piccole dimensioni sono utilizzati per trasportare turisti e alpinisti, rifornimenti ed effettuare evacuazioni di emergenza. Il territorio montuoso e il rapido mutare del meteo rendono particolarmente rischiosi i voli nella regione.
Il Nepal ospita otto delle 14 vette più alte del mondo, tra cui l’Everest, e ogni anno attira migliaia di alpinisti e trekker stranieri.
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