El secreto de los Caballeros en la mesa: el menú que revive en Asís la regla de los Templarios

El itinerario gastronómico “Francisco y los Templarios” en el restaurante Il Frantoio: legumbres, huevos, verduras de temporada, carnes locales con cordero y cerdo, y maridajes de vinos históricos en el Fontebella Palace Hotel.

ASÍS – En el restaurante Il Frantoio, ubicado dentro del Fontebella Palace Hotel en Asís, la investigación histórica cobra vida a través de un recorrido gastronómico dedicado a Francisco y a los Templarios. La regla templaria prescribía una alimentación sobria y reglamentada: legumbres, huevos, verduras de temporada, pescado y carnes consumidas con moderación según cada territorio, con una presencia destacada del cordero y el cerdo.

A través de esta recuperación de gestos antiguos y sabores sobrios, la mesa se convierte en testimonio histórico y acogida viva, sumando un nuevo capítulo a la historia del palacio de Via San Francesco.

El cierre llega con el postre “Leche y pan”, inspirándose en el desayuno sobrio de los caballeros medievales. La receta aprovecha el pan sobrante en una crema de leche, combinada con helado y finas láminas crujientes de pan caramelizado.

La propuesta culmina en armonía con el Muffato della Sala de Marchesi Antinori, elaborado a partir de uvas afectadas por podredumbre noble en los viñedos umbros de Ficulle. Su dulzor complejo cierra un ciclo de memoria donde la hospitalidad contemporánea dialoga con el pasado.

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